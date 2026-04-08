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В Минске вдвое сократят строительство жилья

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  • 8.04.2026, 19:48
  • 8,134
В Минске вдвое сократят строительство жилья

По поручению Лукашенко.

С 2026 года в Минске будут вводить не более 300 тысяч квадратных метров жилья в год — более чем в два раза меньше, чем строили в прошлом году. Об этом в интервью журналу «Экономика Беларуси» рассказал первый заместитель председателя Минского горисполкома Александр Комендант, передает БелТА.

С 2026 года в Минске будут строить не более 300 тысяч кв. м жилья в год. Такое ограничение вводится по поручению Александра Лукашенко, рассказал Александр Комендант.

Для сравнения: в 2025 году в Минске ввели в эксплуатацию 719,9 тысячи кв. м жилья — 101,4% от годового задания. Еще 14,7 тысячи кв. м ввели в поселке Солнечный Минского района, 18,9 тысячи кв. м — в Смолевичах.

Как следует из слов чиновника, приоритет в строительстве отдадут тем, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий, прежде всего многодетным семьям и военнослужащим.

В 2025 году для нуждающихся в Минске ввели 147,3 тысячи кв. м жилья. Из них 112,1 тысячи кв. м — с господдержкой, 43,6 тысячи кв. м предназначались для военных, а еще 64,2 тысячи кв. м составило арендное жилье с учетом домов, введенных в Солнечном и Смолевичах.

По словам Коменданта, в Минске и рядом со столицей будут развивать арендное жилье и осваивать новые территории под застройку. В частности, продолжается развитие Смолевичей как города-спутника.

Кроме того, начинается массовая застройка в районе Колодищей и Зеленого Бора. Возле Колодищей планируют построить 1,2 млн кв. м жилья для примерно 46 тысяч человек, а в Зеленом Бору — около 4 млн кв. м примерно на 100 тысяч жителей.

Сейчас в Минске на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 171 813 семей. Из них 2645 уже улучшают жилищные условия. Среди многодетных семей в очереди находятся 3254, еще 1215 уже решают жилищный вопрос.

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