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Белорусский священник запустил приложение, с помощью которого можно подавать записки за здравие и упокой

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  • 8.04.2026, 20:02
  • 3,652
Белорусский священник запустил приложение, с помощью которого можно подавать записки за здравие и упокой
Александр Кухта
Фото: Belsat

Молиться за тех, чьи имена оказались в списке, будут в Белорусской православной церкви в Вильнюсе.

Известный священник и в прошлом джун в IT-компании Александр Кухта написал приложение, с помощью которого люди могут онлайн подавать записки за здравие и за упокой. Отправлять их можно из разных стран. Молиться за тех, чьи имена оказались в списке, будут в Белорусской православной церкви в Вильнюсе.

В Беларуси и США приложение уже доступно для Android и iOS. В ЕС пока только для Android. Обладателям айфонов, проживающим в Европе, еще пару дней придется подождать, говорит Александр Кухта. Он планирует, что до Пасхи, 12 апреля, этот вопрос решится.

— По запросам, которые получаем, видим: аудитория нашего прихода — это белорусы по всему миру. Находимся мы в Вильнюсе, поэтому прийти к нам лично могут не все. При этом люди постоянно пишут, что хотят онлайн участвовать в службах, быть сопричастными им, — рассказывает собеседник. — Одна из форм такого участия — традиция, когда прихожане обращаются к общине с просьбой помолиться за них и их близких. Проще говоря, подают записки.

По словам Александра, записки с просьбой помолиться за здравие и за упокой поступают к ним «отовсюду». Люди пишут в Telegram прихода, в личные сообщения священников, в комментарии в группах.

Александр Кухта — известный священник и автор YouTube-канала «Batushka ответит». В 2022-м он уехал из Беларуси. Позже перешел из Московского во Вселенский патриархат и сейчас служит в Белорусской православной церкви в Вильнюсе.

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