ЦАХАЛ заявил об ударе по месту нахождения командира «Хезболлы» в Бейруте
- 8.04.2026, 20:19
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Подробности операции израильская армия пообещала раскрыть позднее.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по ливанскому Бейруту. Целью атаки был командир «Хезболлы». Подробности операции израильская армия пообещала раскрыть позднее.
Президент США Дональд Трамп сегодня объявил двухнедельное перемирие с Ираном для подготовки мирного соглашения. ЦАХАЛ сообщил о паузе в ударах по Исламской Республике, при этом продолжив удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Иранское агентство Fars передало, что Тегеран из-за атак на Ливан вновь перекрыл движение в Ормузском проливе.