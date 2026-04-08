ЦАХАЛ заявил об ударе по месту нахождения командира «Хезболлы» в Бейруте 8.04.2026, 20:19

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Подробности операции израильская армия пообещала раскрыть позднее.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по ливанскому Бейруту. Целью атаки был командир «Хезболлы». Подробности операции израильская армия пообещала раскрыть позднее.

Президент США Дональд Трамп сегодня объявил двухнедельное перемирие с Ираном для подготовки мирного соглашения. ЦАХАЛ сообщил о паузе в ударах по Исламской Республике, при этом продолжив удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Иранское агентство Fars передало, что Тегеран из-за атак на Ливан вновь перекрыл движение в Ормузском проливе.

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