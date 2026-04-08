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Трамп пожаловался на шарлатанов, распространяющих фейки о сделке с Ираном

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  • 8.04.2026, 20:41
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Трамп пожаловался на шарлатанов, распространяющих фейки о сделке с Ираном

Ранее он говорил, что в мирном соглашении Вашингтона 15 пунктов и почти все они уже согласованы с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что «мошенники, шарлатаны» распространяют ложное содержание мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Многочисленные соглашения, списки и письма рассылаются людьми, которые абсолютно не имеют отношения к переговорам США/Иран, во многих случаях это полные мошенники, шарлатаны и ХУЖЕ. Их быстро разоблачат после завершения нашего федерального расследования. Существует только одна группа значимых «ПУНКТОВ», приемлемых для Соединенных Штатов, и мы будем обсуждать их за закрытыми дверями во время этих переговоров. Именно на этих ПУНКТАХ мы договорились о прекращении огня», — подчеркнул Трамп.

В своей публикации он упомянул «фейковый новостной канал CNN, который вынес в заголовок источник, не имевший никаких полномочий».

Накануне американский лидер называл заявление Высшего совета национальной безопасности Ирана, в котором утверждалось о победе Тегерана в войне, «мошенничеством» и раскритиковал CNN за освещение этого события. В публикации говорилось, что Тегеран обсуждает с Вашингтоном сделку из 10 пунктов. К ним, в частности, относятся регулирование прохода через Ормузский пролив, прекращение атак на территорию Ирана и его региональные прокси-силы, вывод американских войск из региона, выплата компенсаций, отмена международных санкций и размораживание активов, обязательная резолюция ООН для обеспечения любого окончательного мирного соглашения, а также право Исламской Республики на обогащение урана.

Трамп, в свою очередь, говорил, что сделка с Ираном состоит из 15 пунктов, большинство из которых уже согласованы. По данным Bloomberg, США предложили Ирану отказаться от блокады пролива, ядерного оружия, ограничить вооруженные силы и перестать поддерживать прокси-группировки. Взамен Вашингтон выразил готовность снять санкции и помочь гражданской энергетике.

В ночь на 8 апреля США и Иран объявили о прекращении огня. По словам Трампа, Вашингтон согласился на перемирие, поскольку Тегеран проявил готовность к «полному, немедленному и безопасному» открытию Ормузского пролива. Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил свое согласие на прекращение огня, но подчеркнул, что Тегеран все еще «держит руки на спусковом крючке» и готов противостоять агрессии США.

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