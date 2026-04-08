Можно ли в Беларуси оставить наследство собаке или завещать кому-то своего питомца? 4 8.04.2026, 21:55

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Нотариус дала ответ.

Оставить наследство собаке, кошке или другому домашнему животному в Беларуси нельзя. По гражданскому законодательству наследниками по завещанию могут быть граждане, юридические лица, Республика Беларусь и административно-территориальные единицы. Животные в этот перечень не входят и наследовать имущество не могут, отмечает нотариус Гомельского нотариального округа Анна Макарова.

А вот самого питомца завещать можно. Макарова подчеркнула: в завещании допустимо указать конкретного человека, которому после смерти владельца перейдет домашнее животное. Иными словами, собака или кот не могут стать наследниками, зато могут быть предметом завещательного распоряжения.

Есть и еще один вариант – завещание с возложением. В таком документе наследнику можно поручить заботиться о питомце, обеспечивать ему уход, содержание и надзор. Такой механизм позволяет заранее прописать, кто будет отвечать за животное и что именно должен будет делать после открытия наследства.

По сути, закон не разрешает «оставить все собаке», но позволяет заранее решить судьбу питомца и закрепить обязанности будущего владельца через нотариально оформленное завещание. Это особенно важно, если у животного есть особенности ухода, возрастные проблемы или необходимость постоянного лечения. Такой подход помогает избежать споров между родственниками и ситуации, когда питомец фактически остается без хозяина.

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