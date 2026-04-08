Баскетбольному тренеру предложили в университете гигантскую зарплату 8.04.2026, 22:15

6,802

Майкл Мэлоун

Сумма поражает.

Бывший главный тренер чемпиона НБА «Денвера» Майкл Мэлоун нашел себе новую работу и, судя по цифрам, должен быть доволен. Специалист подписал контракт с университетом Северной Каролины и заработает там десятки миллионов долларов.

Мэлоун подписал с университетом контракт на шесть лет. Его зарплата составит почти $8,4 миллиона в год. Он войдет в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров студенческого баскетбола.

По уровню годового дохода Мэлоун запросто попал бы в десятку самых высокооплачиваемых тренеров НБА. Так, он, например, будет зарабатыать больше Джей Джей Редика, который работает в «Лос-Анджелес Лейкерс». Тот получает около $8 миллионов в год.

Причина таких зарплат проста: университетский спорт в США — это огромный бизнес. Только в 2024 году Национальная ассоциация студенческого спорта США получила рекордные $1,57 млрд дохода, а телевизионные права на главный турнир года — March Madness — впервые превысили отметку в $1 млрд.

Майкл Мэлоун — бывший главный тренер «Денвер Наггетс», который в 2023 году привел команду к первому в истории клуба чемпионству НБА. Он проработал в лиге более 20 лет, а после увольнения из «Денвера» в 2024-м впервые возвращается к работе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com