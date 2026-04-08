закрыть
14 июля 2026, вторник, 23:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Баскетбольному тренеру предложили в университете гигантскую зарплату

  • 8.04.2026, 22:15
  • 6,802
Баскетбольному тренеру предложили в университете гигантскую зарплату
Майкл Мэлоун

Сумма поражает.

Бывший главный тренер чемпиона НБА «Денвера» Майкл Мэлоун нашел себе новую работу и, судя по цифрам, должен быть доволен. Специалист подписал контракт с университетом Северной Каролины и заработает там десятки миллионов долларов.

Мэлоун подписал с университетом контракт на шесть лет. Его зарплата составит почти $8,4 миллиона в год. Он войдет в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров студенческого баскетбола.

По уровню годового дохода Мэлоун запросто попал бы в десятку самых высокооплачиваемых тренеров НБА. Так, он, например, будет зарабатыать больше Джей Джей Редика, который работает в «Лос-Анджелес Лейкерс». Тот получает около $8 миллионов в год.

Причина таких зарплат проста: университетский спорт в США — это огромный бизнес. Только в 2024 году Национальная ассоциация студенческого спорта США получила рекордные $1,57 млрд дохода, а телевизионные права на главный турнир года — March Madness — впервые превысили отметку в $1 млрд.

Майкл Мэлоун — бывший главный тренер «Денвер Наггетс», который в 2023 году привел команду к первому в истории клуба чемпионству НБА. Он проработал в лиге более 20 лет, а после увольнения из «Денвера» в 2024-м впервые возвращается к работе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли