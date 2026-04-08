Баскетбольному тренеру предложили в университете гигантскую зарплату
- 8.04.2026, 22:15
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Сумма поражает.
Бывший главный тренер чемпиона НБА «Денвера» Майкл Мэлоун нашел себе новую работу и, судя по цифрам, должен быть доволен. Специалист подписал контракт с университетом Северной Каролины и заработает там десятки миллионов долларов.
Мэлоун подписал с университетом контракт на шесть лет. Его зарплата составит почти $8,4 миллиона в год. Он войдет в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров студенческого баскетбола.
По уровню годового дохода Мэлоун запросто попал бы в десятку самых высокооплачиваемых тренеров НБА. Так, он, например, будет зарабатыать больше Джей Джей Редика, который работает в «Лос-Анджелес Лейкерс». Тот получает около $8 миллионов в год.
Причина таких зарплат проста: университетский спорт в США — это огромный бизнес. Только в 2024 году Национальная ассоциация студенческого спорта США получила рекордные $1,57 млрд дохода, а телевизионные права на главный турнир года — March Madness — впервые превысили отметку в $1 млрд.
Майкл Мэлоун — бывший главный тренер «Денвер Наггетс», который в 2023 году привел команду к первому в истории клуба чемпионству НБА. Он проработал в лиге более 20 лет, а после увольнения из «Денвера» в 2024-м впервые возвращается к работе.