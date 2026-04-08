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Орбан начал оправдываться после резонансной утечки

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  • 8.04.2026, 22:38
  • 20,306
Орбан начал оправдываться после резонансной утечки
Виктор Орбан

Премьер Венгрии обратился к известной басне.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не видит проблем в содержании обнародованного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, назвав стиль общения обычным для международных контактов.

Об этом сообщает Index.

В среду, 8 апреля во время эфира Blikk Talk Виктор Орбан прокомментировал ситуацию вокруг опубликованной записи разговора с российским лидером.

В записи, которую распространили СМИ, он использовал аллюзию на басню о мыши и льве и заявил о готовности «стать мышкой Путина».

Также Орбан отметил, что не считает изложенные в СМИ детали компрометирующими и не видит оснований для громких выводов.

Премьер пояснил, что подобная манера общения между политиками является обычной практикой.

По его словам, в отношениях с различными мировыми лидерами, включая президента США, европейских партнеров, руководство России и представителей стран Центральной Азии, часто используются дружеские обращения.

Он добавил, что не видит ничего необычного в использовании таких формулировок и считает их частью дипломатического этикета.

Комментируя возможную реакцию на подобную ситуацию в отношении своих политических оппонентов, Орбан заявил, что в Венгрии не ведется прослушивание соперников.

В то же время он отметил, что соответствующие службы уже выясняют, каким образом стенограмма разговора с Путиным оказалась у журналистов.

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