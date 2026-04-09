Опубликована новая прослушка разговоров Сийярто и Лаврова 13 9.04.2026, 12:51

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Петер Сийярто (слева) и Сергей Лавров

Глава МИД Венгрии высылал документы ЕС своему российскому коллеге.

Европейские журналисты 8 апреля опубликовали новую аудиозапись разговора главы МИД Венгрии Петера Сийярто и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Из нее стало понятно, что первый делился со вторым документами о вступлении Украины в ЕС.

Об этом говорится в опубликованных 8 апреля результатах расследования, проведенного консорциумом европейских изданий Vsquare, FrontStory, Delfi Estonia, The Insider и Центр расследований имени Яна Куцяка (ICJK).

Среди прочего, из расшифровки стало известно, что Сийярто предлагал Лаврову переслать документы ЕС через венгерское посольство в Москве. Разговор происходил 2 июля 2024 года, в день визита Виктора Орбана в Киев.

«Лавров: Послушайте, я также хотел позвонить и уточнить насчет компромисса, которого вы достигли с Европейским союзом по вопросу открытия переговоров по вступлению Украины в ЕС. И были сообщения о том, что решающую роль сыграл язык национальных меньшинств.

Сийярто: Абсолютно. Так и было.

Лавров: Мы пытаемся раздобыть точный документ, но…

Сийярто: Я вам его вышлю. Нет проблем».

Из разговора неясно, о каком документе идет речь. Высокопоставленный чиновник ЕС сказал журналистам, что с 99-процентной вероятностью это рамочный документ для переговоров, который к тому времени был обнародован и был общедоступным. Высокопоставленный сотрудник западной разведки предположил, что такой просьбой Лавров проверял пределы возможностей Сийярто в предоставлении информации России.

«Теперь у нас есть доказательства — в то время как Орбан и Сийярто официально выступали в защиту прав этнических венгров на Украине, МИД Венгрии вступил в сговор с Лавровым, чтобы продвигать интересы прав русского меньшинства в этой стране», — сообщили журналисты.

На записи от 17 июня Сийярто хвастался Лаврову тем, что чувствует себя прекрасно после встречи с политиками в Брюсселе.

«Хотя обычно они на меня кричат… В конце концов я всегда говорю себе, что, по крайней мере, я получил удовольствие», — сказал глава МИД Венгрии.

«Да, знаешь, ты умеешь с ними обращаться», — отвечал ему Лавров.

Затем Сийярто подробно рассказывал главе МИД РФ о своих переговорах с ЕС относительно одиннадцати пунктов Венгрии и о том, «как вернуть те права, которые у нас уже были».

Лавров, однако, быстро вернул разговор к вопросу о россиянах в Украине и о том, как невыполнение требований Кремля может затормозить или сорвать процесс вступления Украины в ЕС.

Сийярто в ответ сказал, что уважение прав меньшинств является универсальным принципом, регулирующим деятельность Совета Европы — «сегодня это ваше меньшинство, а завтра — наше», — и этот ответ, очевидно, устроил Лаврова, считают журналисты.

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