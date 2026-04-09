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Илья Протас дебютировал в НХЛ за «Вашингтон»

  • 9.04.2026, 8:06
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Илья Протас дебютировал в НХЛ за «Вашингтон»
Илья Протас
Фото: Getty Images

Вместе с братом они поучаствовали в голевой передаче.

19‑летний белорусский форвард Илья Протас сыграл в матче за «Вашингтон» в одном звене со своим братом Алексеем и стал 19‑м белорусом, сыгравшим в НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде добился уверенной победы над «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 4:0.

Илья и Алексей отметились голевой передачей в последней шайбе «Вашингтона».

Илья провел на льду 15 минут 37 секунд (из них 2:09 в большинстве), набрал 1 (0+1) балл, заблокировал 1 бросок, получил 2 минуты штрафа, выиграл 6 из 14 вбрасываний (42,9%) и заработал показатель полезности «+1».

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