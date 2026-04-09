Россияне паникуют из-за украинского дрона «Марсианин» 4 9.04.2026, 8:35

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Он якобы работает с помощью ИИ.

В российских источниках заявляют о появлении у Украины новых беспилотников с элементами искусственного интеллекта, которые трудно не только обнаружить, но и подавить средствами РЭБ. Об ударах БПЛА «Марсианин» сообщил «глава» российской оккупационной администрации Горловки Иван Приходько, пишет «Диалог».

По его словам, дроны способны развивать скорость до 300 км/ч и могут действовать автономно без постоянного управления оператором. Утверждается, что аппараты используют систему навигации без GPS, ориентируясь по изображению местности.

Российские источники утверждают, что технология визуальной навигации ранее применялась в космических миссиях, что и объясняет название «Марсианин». В таком режиме дрон способен самостоятельно корректировать маршрут и выбирать приоритетную цель после первоначального задания.

При отсутствии постоянного сигнала управление средствами радиоэлектронной борьбы становится менее эффективным, поскольку подавлять фактически нечего.

Российский военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что особенностью беспилотника является почти бесшумная работа благодаря конструкции лопастей и электродвигателю. По его словам, дрон способен фиксировать цель и сопровождать ее автоматически с использованием элементов искусственного интеллекта.

В российских источниках подчеркивают, что подобные технологии усложняют обнаружение аппаратов и повышают эффективность ударов, что вызывает обеспокоенность среди военных аналитиков.

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