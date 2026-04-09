В ожидании манны небесной 1 9.04.2026, 12:42

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Федеральный бюджет трещит по швам.

Telegram-канал «СерпомПо» пишет об огромных проблемах российского бюджета:

— Федеральный бюджет трещит по швам в условиях спада, провала доходов и роста военных расходов.

Минфин РФ отчитался за первые 3 мес.2026:

Доходы - 8,3 трлн р. Это -8,2% к прошлому году

Расходы — 12,9 трлн р. +17%

Дефицит — 4,6 трлн р.

Главное — колоссальный дефицит, который превзошел сумму, утвержленную на весь год (3,8 трлн р.).

Он сложился из-за провала нефтегазовых доходов и скачка расходов на оборону.

Трамп начал свою «военную операцию» в Иране в конце февраля, тогда же нефтяные цены рванули вверх. Но до бюджета эти доходы пока не докатились, они придут в апреле из-за обычных задержек в расчетах (около 2 мес). А пока мы видим провал по нефтегазовым доходам почти вдвое к прошлому году. Ни инфляция, ни повышение НДС с 1 января не смогли заткнуть получившуюся «дыру». В том числе и из-за усилившегося спада ВВП.

Однако провал доходов никак не сдержал очередного скачка госзакупок оборонки, авансы которой выросли на 1,2 трлн р., более чем на треть:

— Уже только по этому показателю понятно, что в 2026 году никто прекращать СВО не собирается... И также очевидно, что является для бюджета не просто главным, но абсолютным приоритетом — пусть доходы упадут до нуля, но оборонзаказ минфин проавансирует опережающими темпами.

Высокие нефтяные цены помогут сократить бюджетный дефицит в ближайшие месяцы, возможно, даже свести его к нулю. Но, похоже, пересматривать бюджет все равно придется, слишком сильно рванули вперед расходы и отстали доходы. Пока же минфин живет надеждами и ожиданиями «принесенной ветром» прибыли от высоких нефтяных цен.

Проблема российского бюджета не в высоком дефиците. Он даже за 3 мес.2026 не превышает 2% ВВП. В США и многих странах Европы дефицит выше. А в крайнем неудобстве его финансирования. Формально ФНБ огромен — 13,5 трлн р., но 2/3 его уже растащили жадные госкорпорации (и не только гос.). Ликвидности в нем осталось на 1 марта 4 трлн р. Эту сумму можно исчерпать уже в этом году. А дальше — придется занимать на рынке под огромные проценты, которые держит ЦБР для борьбы с инфляцией. И получится, что при относительно небольшом госдолге и дефиците бюджета (в % к ВВП), финансировать его для минфина очень трудно: ФНБ показывает дно, а займы слишком дороги.

Финансовая модель бюджета «трещит по швам». И правительству придется ужесточать администрирование и поднимать еше какие-то налоги на будущий год, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Это будет еще сильнее давить на экономику и усиливать ее спад. Что будет приводить к недобору налоговых поступлений и далее по кругу.

Стагнационная спираль. Никакой перспективы выхода из нее нет, если только не сократить военные расходы и резко... Экономика требует мира. Кто-нибудь отважится объяснить это президенту?

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