Европейцы назвали Трампа большей угрозой, чем Китай 16 9.04.2026, 14:40

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Дональд Трамп

Главным противником по-прежнему остается Россия.

Политика Дональда Трампа привела к тому, что в ведущих странах ЕС большинство жителей теперь считают Соединенные Штаты даже большей угрозой для Европы, чем коммунистический Китай, пишет Politico.

Хотя главным противником по-прежнему остается Россия (ее назвали таковой 70% всех участников опроса), Трамп получил половину от ее результата: США назвали угрозой 36% респондентов. Китай набрал 29%.

Опрос проводился в середине марта в шести странах –Бельгии, Германии, Испании, Италии, Польше, Франции. Только 12% назвали США близким союзником. Самую негативную оценку дали испанцы: 51% считают США угрозой, 16% – конкурентом, 13% – партнером, 17% – близким союзником. При этом они практически единогласно выступают за усиление автономности Европы: 94% заявили, что континенту необходимо стать более самодостаточным и менее зависимым от других крупных держав, даже если такой переход повлечет за собой значительные экономические издержки. Испания первой отказала Соединенным Штатам в использовании авиабаз и своего воздушного пространства для операции против Ирана. Ряд других европейских стран затем ввели те или иные ограничения.

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