Белорусскую рекордсменку дисквалифицировали за допинг 3 9.04.2026, 16:30

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В крови Виктории Бартош нашли сальбутамол.

Легкоатлетку Викторию Бартош отстранили от соревнований за употребление запрещенных веществ, сообщает Национальное антидопинговое агентство Беларуси.

В крови спортсменки обнаружили сальбутамол. Это препарат, который используют главным образом при бронхиальной астме для экстренной помощи во время приступа кашля и нехватки воздуха.

Срок отстранения начался еще с 30 января 2026-го. Вернуться в спорт Виктория Бартош сможет не ранее 30 января 2027 года.

За комментарием Onlíner обратился в Белорусскую федерацию легкой атлетики, однако говорить на эту тему там отказались.

Виктория Бартош — белорусская легкоатлетка, которая специализируется в спортивной ходьбе. В 2025 году на чемпионате Беларуси в Могилеве она установила новый национальный рекорд на дистанции 10 000 метров (43 минуты 13 секунд), превзойдя достижение, которое держалось с 2008 года.

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