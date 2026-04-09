Белорусскую рекордсменку дисквалифицировали за допинг

Белорусскую рекордсменку дисквалифицировали за допинг3
- 9.04.2026, 16:30
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В крови Виктории Бартош нашли сальбутамол.
Легкоатлетку Викторию Бартош отстранили от соревнований за употребление запрещенных веществ, сообщает Национальное антидопинговое агентство Беларуси.
В крови спортсменки обнаружили сальбутамол. Это препарат, который используют главным образом при бронхиальной астме для экстренной помощи во время приступа кашля и нехватки воздуха.
Срок отстранения начался еще с 30 января 2026-го. Вернуться в спорт Виктория Бартош сможет не ранее 30 января 2027 года.
За комментарием Onlíner обратился в Белорусскую федерацию легкой атлетики, однако говорить на эту тему там отказались.
Виктория Бартош — белорусская легкоатлетка, которая специализируется в спортивной ходьбе. В 2025 году на чемпионате Беларуси в Могилеве она установила новый национальный рекорд на дистанции 10 000 метров (43 минуты 13 секунд), превзойдя достижение, которое держалось с 2008 года.