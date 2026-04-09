Украинский стартап сменил игрушки на боевые беспилотники 2 9.04.2026, 16:36

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Гражданские технологии становятся ключевым ресурсом обороны Украины.

Украинский предприниматель, ранее занимавшийся разработкой гаджетов для домашних животных, переориентировал свой бизнес на создание боевых беспилотников. Эта трансформация отражает более широкий процесс — стремительное превращение гражданского технологического сектора Украины в важный элемент обороны страны, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

До начала войны его команда разрабатывала интерактивные игрушки и автоматические кормушки, совершенствуя технологии миниатюризации, сенсоров и энергоэффективности. Однако после полномасштабного вторжения спрос на такие продукты резко упал, уступив место потребности в военных технологиях.

Компания оперативно изменила профиль: лаборатории, где раньше создавались потребительские устройства, стали центрами разработки дронов. Сегодня предприниматель работает над беспилотниками с элементами автономного управления, способными выполнять боевые задачи при минимальном участии человека.

Такие системы требуют сложных технологий — от компьютерного зрения и искусственного интеллекта до устойчивых к помехам систем навигации и связи. Несмотря на дискуссии об этике автономного оружия, в условиях войны Украина рассматривает их как ключевой инструмент асимметричной борьбы.

История этого стартапа — часть масштабного тренда. По всей стране инженеры, программисты и дизайнеры переходят от коммерческих проектов к военным разработкам. Это позволяет быстрее создавать и внедрять решения, напрямую ориентированные на потребности фронта.

Эксперты отмечают, что такой подход меняет саму модель оборонной индустрии. Инновации все чаще рождаются не в крупных корпорациях, а в гибких гражданских командах. Опыт Украины уже привлекает внимание других стран и может повлиять на будущее военных технологий во всем мире.

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