Украинский стартап сменил игрушки на боевые беспилотники

Украинский стартап сменил игрушки на боевые беспилотники2
- 9.04.2026, 16:36
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Гражданские технологии становятся ключевым ресурсом обороны Украины.
Украинский предприниматель, ранее занимавшийся разработкой гаджетов для домашних животных, переориентировал свой бизнес на создание боевых беспилотников. Эта трансформация отражает более широкий процесс — стремительное превращение гражданского технологического сектора Украины в важный элемент обороны страны, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
До начала войны его команда разрабатывала интерактивные игрушки и автоматические кормушки, совершенствуя технологии миниатюризации, сенсоров и энергоэффективности. Однако после полномасштабного вторжения спрос на такие продукты резко упал, уступив место потребности в военных технологиях.
Компания оперативно изменила профиль: лаборатории, где раньше создавались потребительские устройства, стали центрами разработки дронов. Сегодня предприниматель работает над беспилотниками с элементами автономного управления, способными выполнять боевые задачи при минимальном участии человека.
Такие системы требуют сложных технологий — от компьютерного зрения и искусственного интеллекта до устойчивых к помехам систем навигации и связи. Несмотря на дискуссии об этике автономного оружия, в условиях войны Украина рассматривает их как ключевой инструмент асимметричной борьбы.
История этого стартапа — часть масштабного тренда. По всей стране инженеры, программисты и дизайнеры переходят от коммерческих проектов к военным разработкам. Это позволяет быстрее создавать и внедрять решения, напрямую ориентированные на потребности фронта.
Эксперты отмечают, что такой подход меняет саму модель оборонной индустрии. Инновации все чаще рождаются не в крупных корпорациях, а в гибких гражданских командах. Опыт Украины уже привлекает внимание других стран и может повлиять на будущее военных технологий во всем мире.