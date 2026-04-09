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Украинский стартап сменил игрушки на боевые беспилотники

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  • 9.04.2026, 16:36
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Украинский стартап сменил игрушки на боевые беспилотники

Гражданские технологии становятся ключевым ресурсом обороны Украины.

Украинский предприниматель, ранее занимавшийся разработкой гаджетов для домашних животных, переориентировал свой бизнес на создание боевых беспилотников. Эта трансформация отражает более широкий процесс — стремительное превращение гражданского технологического сектора Украины в важный элемент обороны страны, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

До начала войны его команда разрабатывала интерактивные игрушки и автоматические кормушки, совершенствуя технологии миниатюризации, сенсоров и энергоэффективности. Однако после полномасштабного вторжения спрос на такие продукты резко упал, уступив место потребности в военных технологиях.

Компания оперативно изменила профиль: лаборатории, где раньше создавались потребительские устройства, стали центрами разработки дронов. Сегодня предприниматель работает над беспилотниками с элементами автономного управления, способными выполнять боевые задачи при минимальном участии человека.

Такие системы требуют сложных технологий — от компьютерного зрения и искусственного интеллекта до устойчивых к помехам систем навигации и связи. Несмотря на дискуссии об этике автономного оружия, в условиях войны Украина рассматривает их как ключевой инструмент асимметричной борьбы.

История этого стартапа — часть масштабного тренда. По всей стране инженеры, программисты и дизайнеры переходят от коммерческих проектов к военным разработкам. Это позволяет быстрее создавать и внедрять решения, напрямую ориентированные на потребности фронта.

Эксперты отмечают, что такой подход меняет саму модель оборонной индустрии. Инновации все чаще рождаются не в крупных корпорациях, а в гибких гражданских командах. Опыт Украины уже привлекает внимание других стран и может повлиять на будущее военных технологий во всем мире.

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