Экипаж Artemis II провел пресс-конференцию в космосе 1 9.04.2026, 17:31

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И рассказал о 40 минутах «глубокого одиночества».

Четверо астронавтов на борту космического корабля «Орион» осуществили свою миссию, облетев вокруг Луны, и, как ожидается, приводнятся у побережья Сан-Диего около полуночи по Гринвичу в пятницу (3.00 по Минску), передает ВВС.

В среду астронавты миссии «Артемида-2» провели пресс-конференцию в космосе. Это была первая возможность поговорить с командой после облета Луны, в ходе которого астронавты удалились от Земли на рекордное расстояние.

В беседе с журналистами пилот миссии Виктор Гловер сказал, что экипаж с нетерпением ждет возможности поделиться с миром тем, что они увидели: «Есть еще так много фотографий, так много историй, и, боже мой, я даже еще не начал осознавать, через что мы прошли. У нас еще два дня впереди, и полет на огненном шаре через атмосферу — это тоже незабываемое впечатление».

Во время виртуальной пресс-конференции в Центре космических полетов имени Джонсона НАСА в Хьюстоне астронавты вновь появились в прямом эфире, а микрофон плавал между ними.

Каждый из них по очереди отвечал на вопросы журналистов, хоть и с заметной задержкой.

Корреспондент Los Angeles Times спросил экипаж о 40 минутах «глубокого одиночества», когда они потеряли связь с Землей.

Командир Рейд Уайзман сказал, что у экипажа было много научной работы, и это были «вероятно, самые важные лунные наблюдения для нашей геологической команды».

«Но мы вчетвером уделили этому минутку, полакомились печеньем с кленовым сиропом, которое привез Джереми, и потратили три-четыре минуты, просто как экипаж, чтобы по-настоящему осознать, где мы находимся», — сказал он.

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