Арина Соболенко снова останется без Porsche 2 9.04.2026, 18:20

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Арина Соболенко

Белорусская теннисистка не сыграет на турнире в Штутгарте.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко отказалась от участия в грунтовом турнире WTA-500 в Штутгарте из-за травмы. Турнир начнется 13 апреля.

«С огорчением сообщаю, что не смогу принять участие в турнире», - написала Арина в соцсетях. Она отметила, что всегда с радостью приезжала в Штутгарт, ей нравилась атмосфера, фанаты, поддержка… Но в этом году ее в этом немецком городе не будет.

«К сожалению, после Майами я получила травму, - сообщила Арина. - У меня не получилось полноценно восстановиться к старту турнира». Не могла она не сказать и про главный приз турнира - автомобиль Porsche: «Надеюсь, что у меня еще будет шанс побороться за Porsche».

Да, в Штутгарте Соболенко еще ни разу не выигрывала, о чем очень сожалела. Но побеждала в других местах и просто купила себе Porsche и не только.

Соболенко не сумеет защитить 325 очков за прошлогодний финал, но это пока никак не скажется на ее позиции в рейтинге. Зато в лучшую сторону скажется то, что она продлит отдых. Экономия сил, чтобы подойти в лучшей форме к более важным туринрам - новая тактика Соболенко. Так, после месячного отдыха она выиграла турниры в Индиан-Уэллсе и Майами.

Впереди грунтовые турниры WTA-1000 в Мадриде и Риме, которые пройдут в конце апреля и начале мая. А затем ей предстоит борьба на «Ролан Гаррос».

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