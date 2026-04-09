Зеленский ответил на слова Вэнса о «торгах за территории» 11 9.04.2026, 18:28

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Владимир Зеленский

Украинский лидер призвал вице-президент США «глубже разобраться» в этом вопросе.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о «торгах» за украинскую землю, напомнил, что тот не участвует в трехсторонних переговорах.

Об этом Зеленский заявил во время Конгресса местных и региональных властей, сообщает «Укринформ».

«Вице-президент, при всем уважении, не принимает участие в переговорах США и Украины и РФ. И я думаю, что если бы он принимал, и другие должностные лица, наверное... они бы глубже разбирались, что такое «клочок», что такое... территория Украины, независимая территория Украины», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что среди целей страны-агрессора есть оккупация территорий Украины, и эта цель «всегда существовала в том или ином виде».

«А оккупация Востока - это возможность подготовки плацдарма, можно сказать, для следующих наступательных действий», - пояснил Зеленский.

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