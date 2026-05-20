В Беларуси появилась специальная колбаса для салата оливье
- 20.05.2026, 13:14
Ее можно купить в торговых точках «Беларуськалия».
Колбаса для салата оливье появилась в Беларуси. Подробности сообщает телеграм-канал предприятия «Беларуськалий».
Мясоперерабатывающий комплекс предприятия представил белорусам очередную новинку – колбасу из свинины высшего качества «Для оливье». Ее можно купить в торговых точках «Беларуськалия» с 19 мая.
Производители уточняют, что колбасное изделие подойдет для завтраков, ужинов, домашней мясной нарезки.