Politico: Британия хочет вернуться на рынок ЕС 24.05.2026, 8:44

Как на предложение Стармера отреагировал Брюссель?

Европейский Союз отклонил предложение Великобритании о создании совместного формата единого рынка товаров. В Брюсселе заявили о сохранении действующих подходов к регулированию сотрудничества, несмотря на намерения Лондона усилить экономическую интеграцию, сообщает Politico.

Инициатива со стороны Великобритании появилась на фоне внутриполитической ситуации в стране. Премьер-министр Кир Стармер заявлял о намерении усилить роль страны в европейском контексте и укрепить внешнеполитические позиции.

Новое предложение представил главный переговорщик по вопросам Brexit Майкл Эллам. Он посетил Брюссель, где обсуждал возможность углубления сотрудничества между сторонами.

Однако европейская сторона не поддержала предложенную инициативу. По данным источников, Лондон был готов частично пересмотреть предыдущие ограничения в отношениях, однако этого оказалось недостаточно для изменения позиции ЕС.

Прошло почти десять лет после выхода Великобритании из ЕС. Сейчас стороны продолжают пересматривать формат взаимодействия и готовятся к очередному саммиту, который должен состояться в ближайшие недели. Лондон настаивает на расширении торгового сотрудничества, однако Брюссель сохраняет осторожный подход.

Отдельно отмечается, что внимание переговоров сосредоточено на секторальных вопросах, в частности продовольствии, сельском хозяйстве и энергетике. В Европейской комиссии воздерживаются от подробных комментариев относительно торговых предложений и подчеркивают приоритетность других направлений сотрудничества.

Европейская комиссия пока хранит молчание по поводу торговли и сосредоточена именно на защите Украины.

«Мы также видим возможности для углубления сотрудничества там, где это сейчас наиболее важно», – говорят собеседники издания. Таким образом, Брюссель дает понять: безопасность и политика сейчас в приоритете, а экономические привилегии Великобритании придется подождать.

Таким образом, в Брюсселе подчеркивают, что текущий фокус направлен на другие политические и вопросы безопасности, тогда как экономические инициативы остаются предметом дальнейших переговоров.

Также отмечается, что в ЕС не исключают более глубокой интеграции в будущем, но на более жестких условиях. В общественных опросах в Великобритании фиксируется рост поддержки идеи сближения с ЕС в долгосрочной перспективе.

