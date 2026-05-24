«Я бы на этом светофоре не хотела оказаться впереди стоящим» 13 24.05.2026, 11:31

2,478

Белорусов смутил странный светофор в Минске.

«К вам имеется вопрос», — обратилась к минчанам пользовательница Threads по имени Юлия. Ее смутил необычный светофор на пересечении проспекта Независимости и улицы Толбухина, с которым ранее сталкиваться не приходилось. При основном сигнале, запрещающем движение, рядом (в секции) горела зеленая стрелка прямо, что, видимо, воспринимается некоторыми как противоречащая друг другу информация. В комментариях по поводу «двусмысленного» светофора разгорелась дискуссия, пишет «Зеркало».

За сутки пост о светофоре собрал около 200 тысяч просмотров и почти 350 комментариев. Многие в целом соглашались, что если жить в небольшом городе и никогда не сталкиваться с такими сигналами, то раздел ПДД об этом можно и подзабыть.

Фото: Threads / condrikova

«Я сдавала на права в Дубае и вожу только тут. Я бы на этом светофоре не хотела оказаться впереди стоящим», — тоже призналась пользовательница с ником katkatuksa.

«Я сдал все экзамены и зачеты с первого раза. Уже полгода [есть] права, но, живя не в Минске, таких светофоров не видел! И поверьте: без практики быстро забываются эти нюансы», — поддержал замешательство некто, подписанный как lado_chech.

«Неприятный светофор, особенно если ты не местный», — согласился человек с ником 2sk93dj8.

Водители в Борисове пытались разгадать, о чем их предупреждал странный дорожный знак. Оказалось, его по ошибке установили вверх тормашками

Согласно ПДД — в частности, пункту 104 — при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.

«Так вот, с каких таких «других» направлений движется транспорт, знать наверняка может только тот, кто хоть раз проезжал тут [где улица Толбухина пересекается с проспектом Независимости]. А на деле, если вы будете первый раз на таком перекрестке, надо практически остановиться и смотреть вправо, влево», — продолжает свою мысль пользователь Threads c ником 2sk93dj8.

Соответственно, в случае светофора на Независимости ехать прямо можно — однако сперва стоит пропустить автомобили, поворачивающие с улицы Толбухина на проспект. Вероятно, секция кажется некоторым необычной, поскольку гораздо чаще подобные стрелки в сочетании с основным красным сигналом разрешают движение только налево или направо.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com