В Польше неизвестные вызвали пожарных в дом семьи президента Навроцкого 24.05.2026, 18:55

Эксперты подозревают иностранную провокацию.

В Польше неизвестные позвонили в Государственную пожарную службу и заявили о пожаре и «внезапной остановке сердца» в доме в Гданьске, где живет семья президента страны Кароля Навроцкого.

Об этом сообщило Polskie Radio в воскресенье, 24 мая.

Спасатели прибыли на место, открыли дверь и проникли в квартиру (там в это время никого не было). Они объяснили, что действовали согласно протоколу, а перезвонить на номер, с которого был вызов, не смогли.

«Звонок на телефон, с которого поступил вызов, не дал результата. Попытка дозвониться через домофон тоже была напрасной. Не было информации, в чьем доме происходят события», — заявил главный командир Государственной пожарной службы Войцех Кручек.

Полиция выясняет, кто стоял за ложным вызовом экстренных служб в дом, где живет семья Навроцкого.

Бывший руководитель разведывательного управления Анджей Дерлатка считает, что это может быть провокацией иностранных спецслужб.

«Вскоре начнется избирательная кампания, а некоторые уже ее начали», — пояснил он, имея в виду парламентские выборы, запланированные на октябрь 2027 года.

«Совершенно очевидно, что восточные спецслужбы расшатывают ситуацию. В этом нет никакого сомнения. Конфликт внутри страны, на самом высоком уровне, больше всего ослабляет государство. Этого нельзя допускать», — подчеркнул полковник Дерлатка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com