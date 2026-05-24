В Польше неизвестные вызвали пожарных в дом семьи президента Навроцкого
- 24.05.2026, 18:55
Эксперты подозревают иностранную провокацию.
В Польше неизвестные позвонили в Государственную пожарную службу и заявили о пожаре и «внезапной остановке сердца» в доме в Гданьске, где живет семья президента страны Кароля Навроцкого.
Об этом сообщило Polskie Radio в воскресенье, 24 мая.
Спасатели прибыли на место, открыли дверь и проникли в квартиру (там в это время никого не было). Они объяснили, что действовали согласно протоколу, а перезвонить на номер, с которого был вызов, не смогли.
«Звонок на телефон, с которого поступил вызов, не дал результата. Попытка дозвониться через домофон тоже была напрасной. Не было информации, в чьем доме происходят события», — заявил главный командир Государственной пожарной службы Войцех Кручек.
Полиция выясняет, кто стоял за ложным вызовом экстренных служб в дом, где живет семья Навроцкого.
Бывший руководитель разведывательного управления Анджей Дерлатка считает, что это может быть провокацией иностранных спецслужб.
«Вскоре начнется избирательная кампания, а некоторые уже ее начали», — пояснил он, имея в виду парламентские выборы, запланированные на октябрь 2027 года.
«Совершенно очевидно, что восточные спецслужбы расшатывают ситуацию. В этом нет никакого сомнения. Конфликт внутри страны, на самом высоком уровне, больше всего ослабляет государство. Этого нельзя допускать», — подчеркнул полковник Дерлатка.