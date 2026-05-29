«Муж и зять косят все чистенько» 29.05.2026, 8:53

Белорусские сельчане и дачники оценили «новшество» от властей.

Белорусы внутри страны (имена всех собеседников изменены) рассказали «Салідарнасці», что думают о штрафах за «нежелательные растения». И какие еще запретительные инициативы чиновников возмущают. Спойлер: больше всего напряглись сельчане и дачники.

В Беларуси обновили Кодекс об административных правонарушениях. С 19 июня изменения вступят в силу. Среди новшеств — статья 16.46, «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений».

Адвокат из Речицы пояснила: тем, кто не будет бороться с нежелательной растительностью (борщевик Сосновского, золотарник канадский) на своих участках, грозит штраф до 10 базовых величин.

Беларусы в сетях иронизируют: траву с линейками всю уже измерили, дошла очередь до борщевика.

«Быстро побежали и сделали, что велено, не то накажем!»

— Только от вас услышала про эту новую статью штрафов, но не удивлена нисколько, — говорит минчанка Мария. — После угроз за повреждения рапса и поломанную сирень это как-то даже логично.

Если взять буквально любое распоряжение беларуских властей за последние годы, оно транслирует именно такой посыл: а ну-ка, быстро побежали и сделали, что велено, не то накажем! Или запретим, как в известном законе про «больше трех не собираться».

Никакого контакта, никакого уважения, только желание показать, кто тут власть, и собрать штрафами и налогами побольше денег в бюджет.

Самым, мягко говоря, неумным и возмутительным решением в этом ряду я считаю «тунеядские» тарифы ЖКХ, и вообще все, что связано с принудительным трудом. Потому что как бы вы ни подозревали людей в уклонении от уплаты налогов, но если это не доказано, — почему тот, кто не имеет официальной работы, должен еще и платить дополнительно?

Таким людям нужна поддержка и нормальное пособие, а не унизительные 45, максимум 90 рублей — хватит максимум на проездной, чтобы доехать до ярмарки вакансий и узнать: помимо дворников, подсобников и рабочих по озеленению, ничего тебе толком не предложат.

Говорю об этом достаточно уверенно, потому что моя пожилая родственница в начале года осталась без работы, а до пенсии еще несколько лет — и она близко познакомилась с «прелестями» всяческих комиссий по содействию занятости населения.

И вообще-то по конституции труд — это право человека, а в Беларуси — обязанность. Но при этом людей, которые работают сами на себя, ИПшников, мне кажется, власти ненавидят еще больше, чем «социальных иждивенцев». И при каждом удобном случае тоже штрафуют.

«Если две сажалки — скажут одну засыпать, что ли?»

— Я тут же стала лихорадочно вспоминать, есть ли у нас на участке «нежелательные растения», — признается пенсионерка Алевтина Ивановна. — Но вроде бы нет, муж и зять косят все чистенько: сами не хотим ни клещей, ни змей или других незваных гостей.

Совсем рядом заброшенная территория, там точно был золотарник, хотя сельсовет периодически нанимает каких-то мужиков обкашивать дороги и все вот эти заброшенные дома, где хозяев уже нет, а наследники не нашлись, и никто не покупает.

Но у нас в поселке все соседи довольно ответственные: и траву косят, и осенью листву убирают, и за старыми деревьями и ветхими постройками следят — вообще не припомню, чтобы были какие-то разбирательства за плохое содержание участка. Единственное, что зимой, если как мы, редко ездят или вообще в городе сидят — так понятно, что снег не чистят, там уже техника проходит иногда.

Слышала еще, что будут приходить особо проверять водоемы — чтобы было не больше двух на участке, не зарастали, чтобы чистили регулярно. А если две сажалки — не знаю, скажут одну засыпать, что ли?

На мой взгляд, подобные жесткие требования и штрафы — это какая-то крайняя мера в ситуации, если люди совсем уж «забили» на хозяйство. Но и то, нужно смотреть индивидуально: может, там бабушка одинокая или престарелые, и им помочь нужно, а не угрожать.

А в большинстве случаев — беларусы и так ответственные и рачительные хозяева, которые содержат в порядке квартиры, дома и участки, и никаких дополнительных указаний «сверху» для этого не нужно. Разве что памятка с полезными телефонами не помешает.

И меня в свете штрафов искренне интересует: а за неухоженные территории в городе или в хозяйстве, за которые отвечает местная администрация — будут такие же последствия? Или строго пожурят, раз в сезон скосят заросли борщевика и на том успокоятся?

«А в пяти метрах «колхозная» земля, заросшая тем же самым»

Минчанин Павел рассказал «Салідарнасці», что уже в курсе новых постановлений — узнал от родителей, а тех, в свою очередь, настращали соседи по даче.

— Ну что тут скажешь — сразу понятно, что очень деньги нужны, — рассуждает собеседник «Салідарнасці». — Поэтому изгаляются, как могут: то траву с линейкой мерить, то борщевик и золотарник проверять.

Отдельно раздражает, когда тебя принуждают косить, ты приводишь в порядок участок, где-то соседям помогаешь — а в пяти метрах «колхозная» земля, заросшая тем же самым, и никого ничего не волнует.

Из других свежих новостей, что особо «порадовали» — слетевшая с катушек кампания по регистрации собак и котов. Вдруг выяснилось, что «это всю жизнь действовали такие правила», но почему-то о них знали только собачники. Я сам дважды регистрировал, получал жетоны и честно платил налоги за своих.

Теперь в нашей семье пять котов (трое найденышей), по беларуским правилам можно двоих — это как, простите? Устроить среди них бои на выживание, кому не повезло, тех выкинуть? Бред же.

Поэтому я своих не регистрировал вообще, благо, особо бдительных и пакостных соседей у нас в доме нет, на почве 2020-го сплотились.

Тем более, мои коты квартиры не покидают, пуганые уже, на корма и лечение мы тратим маленькое состояние, потому что любим эти морды ушастые — так кому еще я должен отчитываться о количестве?

Сестра жены честно пошла в «одно окно», чтоб прописать своих собаку и кота. Так оказалось, что, во-первых, у них бланков этих нет, не заготовили, а во-вторых, «что ж вы так поздно, это нарушение — но пишите, мол, что три дня назад животное в доме появилось». Ага, кошке 10 лет, и в ветпаспорте указано, когда какие прививки делали. Подозреваю, что при первой надобности оштрафуют всех законопослушных кошатников за регистрацию задним числом.

У нас же, как говорится, «все для людей» — и все знают этих людей.

«Людям нужно помогать, а не штрафовать»

— Я как раз только с дачи, — смеется еще одна беларуска. — И знаете, что я вам скажу? Что совершенно согласна: косить, благоустраивать и ухаживать за участком нужно. А главный фокус в том, что именно этим мы с соседями и занимались, без посторонних напоминаний и сомнительных мотиваций.

Стригли, сажали, красили, убирали мусор.

Сейчас столько разных легких триммеров, условно, можно взять на Wildberries за 3 рубля, что многие женщины подбирают под себя — и обкашивают участок сами, под каждым кустом, у ограды и за оградой. Хозяйка дома прямо напротив нашего, милейшая бухгалтер, говорит: так устает работать головой, что в деревне с удовольствием работает руками, пока голова «разгружается».

Так что какой сакральный смысл в новой статье административного кодекса, я вообще не понимаю. Чтобы наказать сельских бабулек, которые не могут вывести борщевик своими силами и натруженными руками? Так я знаю от друга семьи, специалиста «Зеленстроя», насколько сложно вывести эту заразу, борщевик Сосновского. И как в том же Минске годами, используя забористую «химию», не могут с этим справиться. А откуда у большинства людей такие знания и средства?

Я считаю, людям нужно помогать, а не штрафовать. Вы хоть что-нибудь предложите, прежде чем карать: вот то-то мы советуем, вот такие-то методы работают, вот сюда-то можно обратиться к специалистам.

Но нет, мы будем рассказывать про телеку про чудо-урожаи и надои. А с людей только снимать штрафы: зимой — за снег, весной — за пал мусора, летом — за траву и борщевик, осенью — за листву. Потом придумаем требования — болотца осушать, или еще какую повинность. Беспроигрышная схема. Что-что, а придумывать штрафы наше государство умеет.

«Некоторым и с собаками можно»

Минчанка Евгения облегченно вздыхает, что ее «борщевиковский штраф» точно не касается:

— У меня ни деревни, ни дачи — дитя асфальта. Зато муж «тунеядец», так что за квартиру платим по безбожным расценкам, как это называют власти, «экономически обоснованные тарифы». И всякий раз слышим, что недоплачиваем.

И еще же я враг определенной части населения, потому что у меня собака. Хотя она размером с меховую муфту, и по характеру такая же, спокойная и молчаливая — последний год едва ли не каждый встречный считает своим долгом спросить, а знаю ли я, что «с ним нельзя» в магазин, ТЦ, почту и якобы даже в общественный транспорт.

Я-то как раз в курсе, что у нас общество вообще не дог-френдли, мы ведь не «загнивающая Европа», где питомцам всегда рады, и в кафе собаке дадут отдельную мисочку с водой. Так что без острой надобности в Беларуси по общественным местам с собакой не хожу. Но этой зимой даже на заправке, где дел на три минуты — заплатить за бензин, — ме высказала одна сотрудница: «Девушка, у нас с животными нельзя!».

Хорошо, что еще один посетитель сгладил ситуацию, намекнув, что некоторым и с собаками можно, но у меня собака не той породы. А спустя недолгое время мы все видели Лукашенко в «Макдональдсе» и шпица на столе.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com