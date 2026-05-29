Стали известны результаты 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе 29.05.2026, 9:17

иллюстративное фото

Швейцария выбила Швецию, Норвегия прошла Латвию и не только.

28 мая состоялись матчи четвертьфинала чемпионата мира в элитном дивизионе.

Турнир проходит в Цюрихе и Фрибуре, Швейцария, пишет «Трибуна».

Чемпионат мира-2026, 1/4 финала

Финляндия – Чехия – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Маннинен (Пульюярви, 07:33), 2:0 – Лунделл (Хамеенахо, Вааканайнен, 14:32), 3:0 – Хелениус (Барков, Гранлунд, 21:35), 3:1 – Гронек (Кубалик, Червенка, 30:51), 4:1 – Хамеенахо (Маннинен, 55:31).

Канада – США – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – Селебрини (Шайфли, Матейчук, 18:31), 2:0 – Холлоуэй (Шайфли, 29:48), 3:0 – Браун (Уайтклауд, О’Райлли, 58:01), 4:0 – Кросби (Козенс, 58:41).

Швейцария – Швеция – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Норвегия – Латвия – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Коблар (Брандсегг-Нюгор, Хурред, 27:10), 2:0 – Стин (59:44).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com