закрыть
29 мая 2026, пятница, 9:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стали известны результаты 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе

  • 29.05.2026, 9:17
Стали известны результаты 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе
иллюстративное фото

Швейцария выбила Швецию, Норвегия прошла Латвию и не только.

28 мая состоялись матчи четвертьфинала чемпионата мира в элитном дивизионе.

Турнир проходит в Цюрихе и Фрибуре, Швейцария, пишет «Трибуна».

Чемпионат мира-2026, 1/4 финала

Финляндия – Чехия – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Маннинен (Пульюярви, 07:33), 2:0 – Лунделл (Хамеенахо, Вааканайнен, 14:32), 3:0 – Хелениус (Барков, Гранлунд, 21:35), 3:1 – Гронек (Кубалик, Червенка, 30:51), 4:1 – Хамеенахо (Маннинен, 55:31).

Канада – США – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – Селебрини (Шайфли, Матейчук, 18:31), 2:0 – Холлоуэй (Шайфли, 29:48), 3:0 – Браун (Уайтклауд, О’Райлли, 58:01), 4:0 – Кросби (Козенс, 58:41).

Швейцария – Швеция – 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Норвегия – Латвия – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Коблар (Брандсегг-Нюгор, Хурред, 27:10), 2:0 – Стин (59:44).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов