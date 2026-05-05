В преддверии 9 мая в России — переполох 11 5.05.2026, 12:45

Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Отключения интернета, пулеметчики на башнях Кремля и конные патрули.

В Москве продолжается активная фаза подготовки к тому, что там по привычке называют «парадом победы», хотя с каждым годом это действо все больше напоминает унылый корпоратив в бюджетном учреждении, пишет New Voice.

В этом году к 9 мая готовятся в атмосфере повышенного напряжения и значительных ограничений. Официально это объясняют «угрозой террористических актов».

Главной особенностью парада на Красной площади станет почти полное отсутствие военной техники, сообщают росСМИ. Министерство обороны РФ сообщило, что в параде примут участие только военнослужащие высших учебных заведений. Традиционные механизированные колонны, в частности танки и ракетные системы, исключены из программы из-за «оперативной ситуации».

Подготовка непосредственно в российской столице сопровождается нестандартными мерами, которые больше напоминают «военное положение», чем праздник. В Москве обсуждается возможность полного отключения мобильной связи 5, 7 и 9 мая, хотя сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах фиксируются уже сейчас. Местные жители жалуются на перебои, в том числе и для пользователей так называемых «белых списков».

Проблемы с интернетом в Москве могут быть связаны с усиленными мерами безопасности вокруг российского диктатора Владимира Путина, отмечает Financial Times. Кремль резко усилил охрану главы РФ из-за страха возможного покушения.

Сообщается, что вместе с мобильным интернетом отключат также и SMS-сообщения.

В Кремле тем временем расставили вооруженных бойцов на башнях и зданиях, а на въездах в Москву установили блокпосты, пишет The Moscow Times.

В СМИ также сообщают, что в этом году не проводились традиционные масштабные репетиции на полигоне в Алабино, что является аномальным для таких мероприятий, пишут российские блогеры и говорится в материале BBC.

По меньшей мере 10 городов и 8 областей полностью отменили парады и фейерверки. В частности, в Краснодарском крае полностью отменили торжественное прохождение войск, а акцию «Бессмертный полк» перевели в онлайн-формат.

Аналогичные решения приняли в Калининграде и Самаре. В Санкт-Петербурге, Чувашии и Калужской области парады планируют провести без привлечения военной техники, включая традиционный проход танка Т-34.

Ранее стало известно, что Владимир Путин объявил одностороннее перемирие на 8−9 мая. Россия ожидает аналогичных шагов от Украины, хотя предыдущая практика показывает, что такие заявления часто не соблюдаются самой же РФ.

Одновременно с предложением мира, Минобороны РФ предупредило о «массированных ракетных ударах по центру Киева», если мероприятия в Москве будут сорваны.

Президент Украины Владимир Зеленский взамен анонсировал «зеркальные ответы» на российские атаки по Украине. «Каждый день Россия может прекратить огонь, и это остановит войну и наши ответы. Мир нужен, и для этого нужны реальные шаги. Украина будет действовать зеркально», — отметил он

По данным разведки и партизанского движения АТЕШ, командование РФ выводит некоторые боеспособные подразделения с передовой для участия в параде, что вызывает недовольство среди российских военных на местах.

