закрыть
5 мая 2026, вторник, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В преддверии 9 мая в России — переполох

11
  • 5.05.2026, 12:45
  • 6,734
В преддверии 9 мая в России — переполох
Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Отключения интернета, пулеметчики на башнях Кремля и конные патрули.

В Москве продолжается активная фаза подготовки к тому, что там по привычке называют «парадом победы», хотя с каждым годом это действо все больше напоминает унылый корпоратив в бюджетном учреждении, пишет New Voice.

В этом году к 9 мая готовятся в атмосфере повышенного напряжения и значительных ограничений. Официально это объясняют «угрозой террористических актов».

Главной особенностью парада на Красной площади станет почти полное отсутствие военной техники, сообщают росСМИ. Министерство обороны РФ сообщило, что в параде примут участие только военнослужащие высших учебных заведений. Традиционные механизированные колонны, в частности танки и ракетные системы, исключены из программы из-за «оперативной ситуации».

Подготовка непосредственно в российской столице сопровождается нестандартными мерами, которые больше напоминают «военное положение», чем праздник. В Москве обсуждается возможность полного отключения мобильной связи 5, 7 и 9 мая, хотя сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах фиксируются уже сейчас. Местные жители жалуются на перебои, в том числе и для пользователей так называемых «белых списков».

Проблемы с интернетом в Москве могут быть связаны с усиленными мерами безопасности вокруг российского диктатора Владимира Путина, отмечает Financial Times. Кремль резко усилил охрану главы РФ из-за страха возможного покушения.

Сообщается, что вместе с мобильным интернетом отключат также и SMS-сообщения.

В Кремле тем временем расставили вооруженных бойцов на башнях и зданиях, а на въездах в Москву установили блокпосты, пишет The Moscow Times.

В СМИ также сообщают, что в этом году не проводились традиционные масштабные репетиции на полигоне в Алабино, что является аномальным для таких мероприятий, пишут российские блогеры и говорится в материале BBC.

По меньшей мере 10 городов и 8 областей полностью отменили парады и фейерверки. В частности, в Краснодарском крае полностью отменили торжественное прохождение войск, а акцию «Бессмертный полк» перевели в онлайн-формат.

Аналогичные решения приняли в Калининграде и Самаре. В Санкт-Петербурге, Чувашии и Калужской области парады планируют провести без привлечения военной техники, включая традиционный проход танка Т-34.

Ранее стало известно, что Владимир Путин объявил одностороннее перемирие на 8−9 мая. Россия ожидает аналогичных шагов от Украины, хотя предыдущая практика показывает, что такие заявления часто не соблюдаются самой же РФ.

Одновременно с предложением мира, Минобороны РФ предупредило о «массированных ракетных ударах по центру Киева», если мероприятия в Москве будут сорваны.

Президент Украины Владимир Зеленский взамен анонсировал «зеркальные ответы» на российские атаки по Украине. «Каждый день Россия может прекратить огонь, и это остановит войну и наши ответы. Мир нужен, и для этого нужны реальные шаги. Украина будет действовать зеркально», — отметил он

По данным разведки и партизанского движения АТЕШ, командование РФ выводит некоторые боеспособные подразделения с передовой для участия в параде, что вызывает недовольство среди российских военных на местах.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин