Спутники NASA зафиксировали пожар на крупном нефтезаводе России 5.05.2026, 13:16

Власти подтвердили удар по промышленной зоне.

Спутниковая система NASA FIRMS зафиксировала тепловые аномалии на территории Киришского нефтеперерабатывающего завода в Ленинградской области, что указывает на возможные пожары после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные наблюдений (перевод — сайт Charter97.org).

Губернатор региона Александр Дрозденко подтвердил удар по промышленной зоне в районе Киришей, отметив, что целью атаки был нефтеперерабатывающий завод. При этом он не уточнил масштабы возможных повреждений.

По данным источников, мощность предприятия составляет около 400 тысяч баррелей нефти в сутки. Сообщается, что завод уже мог не работать с конца марта после предыдущих ударов. Компания-владелец «Сургутнефтегаз» ситуацию не комментировала.

Атаки на российскую энергетическую инфраструктуру продолжаются, и аналитики отмечают снижение объемов переработки нефти в стране. В апреле показатель опустился до минимального уровня с декабря 2009 года.

На фоне эскалации также сообщается о новых ударах по территории России и Украины. Ранее дрон поразил жилое здание в Москве, тогда как российские беспилотники регулярно атакуют гражданскую инфраструктуру в Украине.

Ситуация развивается на фоне заявленного перемирия в связи с Днем Победы, российская сторона объявила паузу в боевых действиях на 8–9 мая, а украинская сторона заявила о собственном режиме прекращения огня, начиная с 5 мая на взаимной основе.

