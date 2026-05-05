Зеленский показал видео запуска ракет «Фламинго» по заводу в Чебоксарах

Зеленский показал видео запуска ракет «Фламинго» по заводу в Чебоксарах2
- 5.05.2026, 13:30
Украинские ракеты преодолели более 1500 км до цели.
Прошлой ночью Украина нанесла удары ракетами «Фламинго» по нескольким вражеским целям, среди которых и оборонный завод в Чебоксарах.
Об этом говорится в заявлении украинского президента Владимира Зеленского.
«Прошлой ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям врага, в частности по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах», — отметил глава государства.
Он отметил, что украинские «Фламинго» преодолели расстояние в более 1500 километров.