закрыть
5 мая 2026, вторник, 14:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский показал видео запуска ракет «Фламинго» по заводу в Чебоксарах

2
  • 5.05.2026, 13:30
  • 1,444
Зеленский показал видео запуска ракет «Фламинго» по заводу в Чебоксарах

Украинские ракеты преодолели более 1500 км до цели.

Прошлой ночью Украина нанесла удары ракетами «Фламинго» по нескольким вражеским целям, среди которых и оборонный завод в Чебоксарах.

Об этом говорится в заявлении украинского президента Владимира Зеленского.

«Прошлой ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям врага, в частности по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах», — отметил глава государства.

Он отметил, что украинские «Фламинго» преодолели расстояние в более 1500 километров.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин