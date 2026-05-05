Зеленский показал видео запуска ракет «Фламинго» по заводу в Чебоксарах 2 5.05.2026, 13:30

Украинские ракеты преодолели более 1500 км до цели.

Прошлой ночью Украина нанесла удары ракетами «Фламинго» по нескольким вражеским целям, среди которых и оборонный завод в Чебоксарах.

Об этом говорится в заявлении украинского президента Владимира Зеленского.

«Прошлой ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям врага, в частности по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах», — отметил глава государства.

Он отметил, что украинские «Фламинго» преодолели расстояние в более 1500 километров.

