закрыть
5 мая 2026, вторник, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Не только «Фламинго»: дроны ВСУ второй раз за сутки атаковали завод в Чебоксарах

9
  • 5.05.2026, 12:27
  • 4,252
Не только «Фламинго»: дроны ВСУ второй раз за сутки атаковали завод в Чебоксарах

Чувашия под ударом украинских БПЛА.

Чебоксары, столицу Чувашской Республики РФ, повторно атаковали дроны. Как минимум один беспилотник нанес удар по предприятию «ВНИИР-Прогресс», которое является производителем защищённых от помех навигационных модулей «Комета».

Об этом свидетельствуют кадры очевидцев, которые проанализировал OSINT-аналитик Astra. Видео снято с проспекта «9-й Пятилетки» в Чебоксарах с расстояния около 1,3 км от «ВНИИР-Прогресс».

Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил повторные удары по Чебоксарам, но не уточнил места попаданий. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки пострадали три человека. В городе частично перекрыто движение, школы и техникумы переведены на дистанционное обучение.

В ночь на 5 мая в Чебоксарах было зафиксировано попадание по заводу «ВНИИР-Прогресс». Telegram-канал «Exilenova+» предположил, что удар мог быть нанесён ракетами «Фламинго».

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин