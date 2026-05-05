Не только «Фламинго»: дроны ВСУ второй раз за сутки атаковали завод в Чебоксарах 9 5.05.2026, 12:27

4,252

Чувашия под ударом украинских БПЛА.

Чебоксары, столицу Чувашской Республики РФ, повторно атаковали дроны. Как минимум один беспилотник нанес удар по предприятию «ВНИИР-Прогресс», которое является производителем защищённых от помех навигационных модулей «Комета».

Об этом свидетельствуют кадры очевидцев, которые проанализировал OSINT-аналитик Astra. Видео снято с проспекта «9-й Пятилетки» в Чебоксарах с расстояния около 1,3 км от «ВНИИР-Прогресс».

Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил повторные удары по Чебоксарам, но не уточнил места попаданий. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки пострадали три человека. В городе частично перекрыто движение, школы и техникумы переведены на дистанционное обучение.

В ночь на 5 мая в Чебоксарах было зафиксировано попадание по заводу «ВНИИР-Прогресс». Telegram-канал «Exilenova+» предположил, что удар мог быть нанесён ракетами «Фламинго».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com