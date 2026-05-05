Не только «Фламинго»: дроны ВСУ второй раз за сутки атаковали завод в Чебоксарах

Не только «Фламинго»: дроны ВСУ второй раз за сутки атаковали завод в Чебоксарах9
- 5.05.2026, 12:27
Чувашия под ударом украинских БПЛА.
Чебоксары, столицу Чувашской Республики РФ, повторно атаковали дроны. Как минимум один беспилотник нанес удар по предприятию «ВНИИР-Прогресс», которое является производителем защищённых от помех навигационных модулей «Комета».
Об этом свидетельствуют кадры очевидцев, которые проанализировал OSINT-аналитик Astra. Видео снято с проспекта «9-й Пятилетки» в Чебоксарах с расстояния около 1,3 км от «ВНИИР-Прогресс».
Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил повторные удары по Чебоксарам, но не уточнил места попаданий. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки пострадали три человека. В городе частично перекрыто движение, школы и техникумы переведены на дистанционное обучение.
В ночь на 5 мая в Чебоксарах было зафиксировано попадание по заводу «ВНИИР-Прогресс». Telegram-канал «Exilenova+» предположил, что удар мог быть нанесён ракетами «Фламинго».