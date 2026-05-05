Что говорит пустующий ТЦ в Москве об экономике России 5.05.2026, 17:12

Фото: CNN

Это один из символов надвигающегося экономического кризиса.

Российская экономика, ранее демонстрировавшая устойчивость на фоне войны и санкций, начинает показывать признаки замедления. Одним из символов этих изменений становятся пустеющие торговые центры: в подмосковном молле Goodzone большинство магазинов закрыты, а поток покупателей резко сократился, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).

Сотрудники торговых точек отмечают, что выручка упала в разы. Если раньше за день фиксировались сотни покупок, то теперь речь идет о десятках. Многие магазины фактически превратились в склады, а предприниматели жалуются на рост налогов и снижение покупательной способности населения.

По официальным данным, в начале 2026 года ВВП России сократился на 1,8%. Путин признал замедление экономического роста, а представители оппозиции предупреждают о рисках серьезного кризиса.

Эксперты связывают текущие проблемы с истощением резервов и последствиями военных расходов. Рост налогов, включая увеличение НДС, усиливает давление на бизнес, который вынужден адаптироваться к новым условиям.

Дополнительные сложности создают перебои с мобильным интернетом, влияющие на работу компаний и онлайн-торговлю. При этом удары по энергетической инфраструктуре и логистике также сокращают экспортные возможности страны.

На фоне общего спада усиливается социальное расслоение: по данным аналитиков, состояние российских миллиардеров продолжает расти, тогда как обычные граждане сталкиваются с ростом цен и стагнацией доходов.

Жители регионов отмечают, что расходы увеличиваются ежедневно, а перспектив улучшения ситуации остаются неопределенными. Несмотря на это, часть населения продолжает поддерживать действия властей, рассчитывая пережить экономические трудности.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com