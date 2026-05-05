Лукашенко набросился на директора Светлогорского ЦКК 5.05.2026, 19:37

Александр Лукашенко раскритиковал на совещании 5 мая предложение правительства по поддержке ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» (Гомельская область, ЦКК), сообщает пресс-служба диктатора.

На совещание был вынесен проект постановления «совета министров» о выделении в 2026 году ЦКК средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития.

«Опять деньги, — сказал Лукашенко. — Предложение правительства такое: вернуть все перечисляемые в этом году обществом в фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. Грубо говоря, они должны заплатить налог — мы с них не берем. Они это за счет этого налога, который должно платить предприятие, будут погашать свои обязательства. При этом правительство и Комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых».

Лукашенко задался вопросом, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам: «Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. Для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает Комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?».

Директором единственного производителя целлюлозы в Беларуси Светлогорского ЦКК уже более 20 лет является Юрий Крук.

Когда в 2024 году на Светлогорском ЦКК праздновали 20 лет работы под руководством Крука, отмечалось, что под его руководством были реализованы крупные инвестиционные проекты: «В 2006 году введен в эксплуатацию лесопильный цех, в 2008 году произведен пуск паровой турбины, в 2012 году в результате реконструкции утилизационной котельной введен в эксплуатацию котел по сжиганию кородревесных отходов, в 2020 году реализован указ президента Республики Беларусь от 30.08.2012 № 391 «О строительстве завода по производству сульфатной беленой целлюлозы».

Комбинат начал работу в 1968 году, изначально специализировался на производстве гофрокартона и гофроупаковки.

В 2010 году был подписан контракт с китайской компанией CAMCE на строительство завода сульфатной беленой целлюлозы на его базе. 85% от общей суммы строительства в 800 млн долларов составил китайский связанный кредит. Планировалось, что производство начнет работу в 2015 году. Местные жители собирали подписи против строительства нового предприятия в связи с угрозами экологии.

Возведение объектов происходило с большим отставанием от графика. В 2019 году руководство Светлогорского ЦКК начало процедуру разрыва контракта с китайским генподрядчиком. В середине того года завод работал в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Долги ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат« перед китайскими банками частично погашались Министерством финансов Беларуси.

В результате весь комбинат стал убыточным предприятием. Прибыль он продемонстрировал лишь по итогам 2021 года.

В 2020 году не менее трех рабочих погибло из-за двух ЧП на заводе, еще трое — от взрыва в одном из цехов комбината 7 июня 2023-го.

В ноябре 2024-го виновным в последнем взрыве был признан начальник цеха регенерации ЦКК, ему инкриминировали нарушение правил охраны труда.

Фигурант уголовного дела был приговорен к 5 годам лишения свободы по ч. 3 ст. 306 УК (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Компенсация морального вреда в пользу пострадавших определена в размере 560 тыс. рублей (14 тыс. базовых величин).

В октябре 2023 года Экономический суд Гомельской области вынес решение о взыскании с ОАО «Светлогорский ЦКК» в доход республиканского бюджета более 3,3 млн рублей в качестве компенсации вреда, причиненного окружающей среде. Подробности неизвестны.

Второй целлюлозно-картонный комбинат планируется возвести в Дубровно (Витебская область), сообщил госСМИ 17 июля 2025 года министр лесного хозяйства Александр Кулик.

Комбинат, по его словам, необходим для решения вопроса «избытка низкотоварной древесины».

