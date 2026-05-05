Лига чемпионов: «Арсенал» сразится с «Атлетико» 5.05.2026, 19:06

Встреча пройдет в Лондоне.

5 мая состоится один ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 5 мая (время – минское):

22:00. «Арсенал» (Англия) — «Атлетико» Мадрид (Испания).

Первый матч между «Атлетико» и «Арсеналом» завершился со счетом 1:1. Игра прошла в Мадриде.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».

