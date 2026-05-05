5 мая 2026, вторник, 19:13
В аренду сдают часть самой большой площади в Беларуси

  • 5.05.2026, 18:56
Недорого.

В Витебске проведут аукцион на право заключения договора аренды части площади Победы. Информация об этом опубликована на сайте Белорусской универсальной товарной биржи.

В аренду госпредприятием «Гордормост» сдается 600 кв. м витебской площади Победы. Указано, что там плиточное покрытие, а предполагаемой целью прописано «оказание услуг по прокату детских электромобилей».

Начальная цена — 125,19 рубля.

Отметим, что площади Победы в Витебске называется самой большой в Беларуси и одной из крупнейших в Европе. Она занимает более 72 000 квадратных метров.

