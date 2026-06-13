Хроника текущего переворота 2 Андрей Пионтковский

13.06.2026, 8:38

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Андрей Пионтковский

Процесс параллельного отстранения Путина идет с нарастающей интенсивностью.

Военные неудачи – очень тяжелое испытание для авторитарных лидеров фашистских режимов, даже, если это яркие харизматически лидеры, своими руками во многом создавшие эти режимы. Муссолини был снят с поста премьер-министра решением Высшего Фашистского Совета и заключен под стражу 25 июля 1943 года. Геринги и Гиммлеры несколько затянули с этим объективным процессом, видимо, благодаря интригам легендарного Штирлица.

Так что же ожидать российскому сморчку под пледиком, мифическому разведчику, за десятилетия дослужившемуся до высокого звания майора КГБ СССР. Рабочий расходный материал, оказавшийся в критический момент под рукой у неформальных лидеров чекистский корпорации и «направленный ими в командировку для работы под прикрытием председателя правительства».

Командировка затянулась на четверть века. Приблатненный персонаж, выросший в уголовной атмосфере питерского двора, органично резонировал с глубинными пластами народной души.

На это собственно и рассчитывали его кураторы, но даже они не могли предвидеть еще одну грань его дворового дарования.

Сморчок последовательно вертел на *** 43, 44, 45, 46 и 47 Президентов США. Все они были для него привычными с детства социально чуждыми лохами – богатенькими мальчиками из благополучных семей.

Кураторы высоко ценили эти достоинства своего назначенца, но неудачная война их обесценила. Ничего личного, Владимир. У корпорации есть свой инстинкт коллективный инстинкт выживания. С тобой она не выживет, а без тебя не просто выживет, а даже с некоторым подобием героической легенды.

Процесс параллельного отстранения Путина и создания этой новой легенды идет с нарастающей интенсивностью на наших глазах. Сначала это был хор Z-блогеров, а сегодня это уже общая линия ведущих кремлевских пропагандистов. Все они в довольно эмоциональной манере обличают некие анонимные «власти» (не называя Путина лично) в нерешительности, некомпетентности, трусости, неготовности наносить удары по центрам принятия решений, по разбросанным сегодня по всей Европе совместных с Украиной предприятиям ВПК, работающих на оснащение ВСУ самым современным оружием.

Подобные обличения и требования не могут продолжаться в воюющей стране бесконечно. Либо «власти» т.е. Путин прислушивается к ним и действительно наносит беспощадные удары по услужливо подготовленному для него списку первоочередных 27 целей. Например, по бульвару Ихсана в городе Анкара.

Но он этого никогда не сделает, потому что знает, что его в этом случае обязательно убьют. А он собирается дожить до 150 лет, периодически меняя органы.

Либо к власти придут, наконец, мужественные решительные патриоты, готовые максимально расширить пределы Русского мира, используя весь арсенал отечественного оружия, включая специальное.

Естественно, новые власти начнут с аудита основных государственных институтов, прежде всего министерства обороны. Собственно эту ключевую миссию уже два года выполняет направленный в командировку пол прикрытием министра обороны Андрей РЭМович Белоусов. Он уже обнаружил в ведомстве чудовищную систему воровства, злоупотреблений, издевательств над военнослужащих. Несколько замов бывшего Министра обороны Шойгу были уже, как известно, арестованы.

На срочно созванном заседании Совета безопасности ХХ июня (ля) его Председатель был арестован. Путин своим последним решением назначил Белоусова премьер-министром. Дума в соседнем здании немедленно утвердила его кандидатуру. После чего Путин ушел в отставку по состоянию здоровья жить до 150 лет и вылетел специальным рейсом в Пекин с двумя кабаенышами (пул генетические совместимых органов для пересадок).

Премьер-министр Белоусов автоматически становится и.о. Президента России и выступает с первым обращением к нации. Он заверяет братьев и сестер, что задачи демилитаризации и денацификации не только территории бывшей УССР, но и всего европейского континента ни в коем случае не снимаются с повестки дня. Но вскрывшаяся система воровства и некомпетентности в армии нанесла нашим вооруженным силам громадный ущерб. Для восстановления уровня боеспособности, необходимого для выполнения нашей Исторической миссии. требуется некоторая передышки в боевых действиях.

Поэтому и.о. Президента принимает непростое решение и отдает войскам приказ прекратить огонь с завтрашнего дня в 0 часов 0 минут по всей линии соприкосновения сторон. В студии разлается звонок.

Абрамович на связи из Киева: «Зеленский отдал аналогичный приказ»...

Андрей Пионтковский, kasparovru.com

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