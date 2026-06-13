«Фронт рушится»: в Кремле отчаянно ищут выход 13.06.2026, 12:50

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Даже непопулярные решения вряд ли помогут Москве.

В России рассматривают возможность запуска масштабных мобилизационных процессов. Такие методы не являются новыми для оккупантов, но отсутствие существенных успехов на поле боя и экономические трудности негативно сказываются на способности Кремля проводить радикальные меры.

Несмотря на все это, есть предположение, что военное руководство России может попытаться мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал «24 Каналу», что скрытая мобилизация в России продолжается непрерывно и только усиливается с начала 2025 года. Однако это пока не дает оккупантам существенных результатов на поле боя.

Почему Кремль задумался о новой мобилизации?

Сергей Кузан отметил, что если сравнить нынешние темпы российского продвижения с аналогичным периодом прошлого года, то они существенно снизились, в частности упали в два, а то и в три раза на различных участках фронта. Однако цена продолжения наступления россиян на фронте значительно возрастает для российских властей.

Именно поэтому в Кремле ищут способы поддержать нынешний темп наступательных действий. Одним из самых простых решений там считают привлечение дополнительного личного состава.

Однако, по мнению Кузана, внутри России нет единой позиции относительно проведения новой волны мобилизации. Особенно критично к такой идее относятся политические и экономические круги. Все потому, что российская экономика уже испытывает дефицит рабочей силы, а мобилизация только усугубит эту проблему.

«Сам факт объявления мобилизации нанесет скрытый ущерб. Еще столько же россиян просто не выйдут на работу, будут прятаться от мобилизации, пытаться пересечь границу», – подчеркнул он.

По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества, часть россиян будет пытаться уехать в Грузию, Казахстан и другие страны, что дополнительно ускорит негативные процессы в экономике России.

Может ли новая мобилизация переломить ход войны?

Сергей Кузан отметил, что окончательного решения о масштабной мобилизации в Кремле пока не приняли. Российские власти продолжают взвешивать возможные преимущества и риски такого шага. В то же время украинская армия, по его словам, готовится к худшему сценарию.

«Пока армия Украины будет чувствовать поддержку общества, даже дополнительные 100 или 200 тысяч мобилизованных россиян не смогут переломить ход войны», – подчеркнул он.

Однако не стоит игнорировать вероятность того, что в случае новой мобилизации Россия сможет достичь определенных тактических успехов или усилить интенсивность боевых действий. Однако для стратегического перелома ситуации на фронте Кремлю понадобятся значительно большие ресурсы.

Каковы у России шансы усилить военный потенциал?

Мобилизация в России вряд ли поможет Кремлю изменить ситуацию на фронте. Аналитики считают, что даже в случае нового масштабного призыва оккупанты столкнутся с проблемами логистики, нехваткой личного состава и трудностями с переброской резервов. Кроме того, украинские дроны продолжают существенно ограничивать возможности российской армии на передовой.

В России все чаще пытаются привлекать добровольцев к войне против Украины. Кремль сталкивается с нехваткой личного состава, поэтому ищет дополнительные источники пополнения армии.

Владимир Путин заявил, что Россия сосредоточила на войне против Украины более 700 тысяч военных. В то же время аналитики отмечают, что увеличение численности оккупационных сил не гарантирует Кремлю существенных успехов на фронте, ведь российская армия продолжает нести значительные потери и сталкивается с проблемами в выполнении поставленных задач.

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