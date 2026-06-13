Белорус получил штраф 2250 рублей за один доллар в кошельке 13.06.2026, 14:50

История произошла в Минске.

Житель Минска получил штраф 2250 рублей за чужой кошелек с одним долларом. Подробности в прокуратуре Заводского района рассказали агентству «Минск-Новости».

Фигурантом уголовного дела стал 33-летний горожанин. Проходя мимо торгового центра на Партизанском проспекте, мужчина увидел, как у впереди идущего парня из кармана выпал кошелек. Минчанин не окликнул прохожего, а поднял с тротуара и присвоил портмоне. В кошельке лежали один доллар, 150 белорусских рублей, банковские карты, ключ от автомобиля и документы.

Когда владелец кошелька обратился в милицию, найти пропажу и вора удалось по записям с камер видеонаблюдения. Свою вину минчанин признал и раскаялся, также он добровольно возместил причиненный ущерб.

Известно, что ранее у задержанного слесаря по ремонту автомобилей в частной компании судимости не было. Суд признал его виновным в краже (ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к штрафу 50 базовых величин (2250 белорусских рублей). Также минчанина будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.

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