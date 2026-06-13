Синоптик рассказал, когда именно в Беларусь вернется жара 13.06.2026, 17:50

Белорусов ждет +30.

Синоптик Дмитрий Рябов предупредил белорусов о ливнях на неделе с 15 по 21 июня и сказал, когда вернется жара, сообщили в эфире госТВ.

Так, в понедельник, 15 июня, на белорусскую погоду будет влиять активный атмосферный фронт, он принесет с собой ненастье. В большинстве районов прольются дожди с грозами, местами возможны сильные ливни с градом. Ветер станет порывистым западной четверти. В ночные часы температуры будут от +8 до +12 градусов, а днем будет от +14 по северо-западу до +20 по юго-востоку республики.

Во вторник, 16 июня, через Беларусь будут проходить влажные воздушные массы, за которыми потянутся дожди, грозы и ливни. Ночью похолодает до +8 градусов, а днем будет от +15 до +21 градуса в зависимости от региона.

И только в середине недели белорусам стоит ждать небольшого улучшения погоды. Снова есть вероятность дождей, но уже кратковременных и только по северу Беларуси. Ветер задует западного и северо-западного направлений, от умеренного до порывистого местами. Ночью термометры будут показывать от +7 до +12 градусов, днем будет теплее, но не жарко, от +14 на северо-востоке до +21 градуса в южных районах.

Очередной атмосферный фронт с дождями может заглянуть в Беларусь в четверг, 18 июня. Задождит снова почти по всей стране, а места даже прогремят грозы. Но ночи будут уже не столь холодными - примерно от +9 до +13 градусов, днем будет от +15 в северных районах до +22 на юге.

Влажные, неустойчивые воздушные массы принесут локальные непродолжительные дожди и в пятницу, 19 июня. Задует свежий западный ветер, который временами будет с порывами. В ночные часы температуры составят от +9 до +15 градусов, зато днем воздух прогреется от +19 градусов на севере до +26 на юго-западе.

Долгожданное потепление наступит с высокой вероятностью в субботу, 20 июня. Жара придет благодаря области высокого атмосферного давления, центр которой расположится над югом Европы. Дождей, а тем более гроз, белорусам уже ждать не придется. Ночи станут теплее - от +10 до +15 градусов, днем в среднем будет от +22 до +27 градусов и даже до +30 на юго-западе.

В воскресенье, 21 июня, погоду могут подпортить лишь локальные кратковременные грозовые дожди. В ночные часы предварительно ожидается от +14 до +19 градусов, а днем будет от +24 на севере до +29 в юго-западных районах.

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