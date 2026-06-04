Умер экс-директор британской разведки Алекс Янгер 4.06.2026, 0:59

Фото: Getty Images

Алекс Янгер

Он был самым долго работающим руководителем MI6 за последние полвека.

На 63-м году жизни умер бывший директор службы внешнеполитической разведки Великобритании MI6 Алекс Янгер, сообщает The Telegraph.

Он возглавлял ведомство с 2014 по 2020 год и стал самым долго работающим руководителем MI6 за последние полвека.

«Мы, безусловно, нарушаем правила. Но мы не нарушаем закон», — заявил Янгер в 2017 году, критикуя то, как британцы представляют себе разведчиков. Он настаивал, что ведомство состоит из «обычных людей, совершающих необычайные поступки».

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