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Нефтегазовые сверхдоходы России оказались ниже прогнозов второй месяц подряд

  • 4.06.2026, 5:58
Нефтегазовые сверхдоходы России оказались ниже прогнозов второй месяц подряд

Бюджет РФ продолжает недополучать налоги.

Сырьевые сверхдоходы от взлетевших цен на нефть наконец дошли до российского бюджета, который начал год рекордным дефицитом на 5,8 трлн рублей за четыре месяца.

В мае федеральная казна получила 678,9 млрд рублей от нефти газа — на 34% больше, чем в том же месяце годом ранее, и примерно на 70% выше, чем в январе и феврале. Нефтяные доходы стали больше 28% год к году (550 млрд рублей), а газовые — на 56%, следует из данных Минфина РФ.

При этом поступления налога на добычу полезных ископаемых, который обеспечивает каждый пятый рубль в казне, подскочили на 57% в годовом выражении и более чем вдвое по сравнению с январем-февралем, передает The Moscow Times.

Тем не менее, дополнительные доходы, которые Минфин РФ направляет на пополнение ФНБ, оказались на треть ниже ожиданий, отмечают аналитики Райффайзенбанка: они прогнозировали 330 млрд рублей, а по факту оказалось 208 млрд. Хотя средняя цена нефти для майских налогов достигла $95 и стала рекордной с 2014 года, бюджет собрал меньше, чем, например, в 2024 году, когда в среднем получал 700-800 млрд рублей в месяц при нефти около $70.

«Бюджет продолжает недополучать налоги», — констатирует гендиректор Алексей Третьяков. Главная причина — субсидии нефтяным компаниям, которые весной столкнулись с рекордной чередой ударов по НПЗ. Бюджет собрал триллион рублей НПДИ, но каждый третий рубль вернул нефтяникам: 204 млрд рублей через «демпфер» и 153 млрд рублей через обратный акциз.

Только по демпферу, призванному стабилизировать розничные цены на бензин, нефтяные компании получили из бюджета более 400 млрд рублей за апрель и май — рекордную сумму с 2023 года.

Накопленным итогом за 5 месяцев нефтегазовые доходы остаются на 30% ниже прошлогодних: 2,98 трлн рублей против 4,24 трлн. По бюджету бьет крепкий крепкий рубль, который с начала года подорожал на 6%. А кроме того, сказываются падение добычи нефти (8,8 млн баррелей в сутки против 9,2 млн в прошлом году) и трудности в нефтепереработке, из-за чего растут субсидии нефтяникам, пишет Райффайзенбанк.

Хотя бюджет получает дополнительные нефтяные доходы, власти полагают, что их объема недостаточно, чтобы оплатить растущие траты бюджета на «безопасность», которые «съедают» почти 40% федеральной казны — 16,8 трлн рублей, включая бюджеты МВД, Росгвардии, ФСБ и других силовых структур. Нефть должна держаться около $100 в течение года, чтобы экономика почувствовала улучшение, сказали Bloomberg близкие к правительству источники.

По данным Financial Times, из-за растущего дефицита Минфин предлагает заморозить расходы бюджета текущего года на 2,9 триллиона рублей по всем статьям, кроме связанных с обороной.

Если не ограничить траты, то к концу года перерасход бюджета в «негативном сценарии» может достичь 4 трлн рублей, говорится в письме Силуанова. Чтобы покрыть растущие издержки на войну, он предлагает провести секвестр бюджета на всю текущую 3-летку. Помимо почти 3 трлн рублей в этом году, под «заморозку» должны попасть расходы на 5,4 трлн рублей в 2027 году и 7,1 трлн — в 2028-м.

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