Нефтегазовые сверхдоходы России оказались ниже прогнозов второй месяц подряд 4.06.2026, 5:58

Бюджет РФ продолжает недополучать налоги.

Сырьевые сверхдоходы от взлетевших цен на нефть наконец дошли до российского бюджета, который начал год рекордным дефицитом на 5,8 трлн рублей за четыре месяца.

В мае федеральная казна получила 678,9 млрд рублей от нефти газа — на 34% больше, чем в том же месяце годом ранее, и примерно на 70% выше, чем в январе и феврале. Нефтяные доходы стали больше 28% год к году (550 млрд рублей), а газовые — на 56%, следует из данных Минфина РФ.

При этом поступления налога на добычу полезных ископаемых, который обеспечивает каждый пятый рубль в казне, подскочили на 57% в годовом выражении и более чем вдвое по сравнению с январем-февралем, передает The Moscow Times.

Тем не менее, дополнительные доходы, которые Минфин РФ направляет на пополнение ФНБ, оказались на треть ниже ожиданий, отмечают аналитики Райффайзенбанка: они прогнозировали 330 млрд рублей, а по факту оказалось 208 млрд. Хотя средняя цена нефти для майских налогов достигла $95 и стала рекордной с 2014 года, бюджет собрал меньше, чем, например, в 2024 году, когда в среднем получал 700-800 млрд рублей в месяц при нефти около $70.

«Бюджет продолжает недополучать налоги», — констатирует гендиректор Алексей Третьяков. Главная причина — субсидии нефтяным компаниям, которые весной столкнулись с рекордной чередой ударов по НПЗ. Бюджет собрал триллион рублей НПДИ, но каждый третий рубль вернул нефтяникам: 204 млрд рублей через «демпфер» и 153 млрд рублей через обратный акциз.

Только по демпферу, призванному стабилизировать розничные цены на бензин, нефтяные компании получили из бюджета более 400 млрд рублей за апрель и май — рекордную сумму с 2023 года.

Накопленным итогом за 5 месяцев нефтегазовые доходы остаются на 30% ниже прошлогодних: 2,98 трлн рублей против 4,24 трлн. По бюджету бьет крепкий крепкий рубль, который с начала года подорожал на 6%. А кроме того, сказываются падение добычи нефти (8,8 млн баррелей в сутки против 9,2 млн в прошлом году) и трудности в нефтепереработке, из-за чего растут субсидии нефтяникам, пишет Райффайзенбанк.

Хотя бюджет получает дополнительные нефтяные доходы, власти полагают, что их объема недостаточно, чтобы оплатить растущие траты бюджета на «безопасность», которые «съедают» почти 40% федеральной казны — 16,8 трлн рублей, включая бюджеты МВД, Росгвардии, ФСБ и других силовых структур. Нефть должна держаться около $100 в течение года, чтобы экономика почувствовала улучшение, сказали Bloomberg близкие к правительству источники.

По данным Financial Times, из-за растущего дефицита Минфин предлагает заморозить расходы бюджета текущего года на 2,9 триллиона рублей по всем статьям, кроме связанных с обороной.

Если не ограничить траты, то к концу года перерасход бюджета в «негативном сценарии» может достичь 4 трлн рублей, говорится в письме Силуанова. Чтобы покрыть растущие издержки на войну, он предлагает провести секвестр бюджета на всю текущую 3-летку. Помимо почти 3 трлн рублей в этом году, под «заморозку» должны попасть расходы на 5,4 трлн рублей в 2027 году и 7,1 трлн — в 2028-м.

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