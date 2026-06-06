В Крыму начали ограничивать продажу продуктов, полки пустеют
- 6.06.2026, 19:02
Из-за проблем с логистикой.
В ряде торговых сетей временно оккупированного Крыма ввели ограничения на продажу отдельных товаров. Иногда такого рода проблемы носят уже критический характер.
Об этом сообщил украинский блогер, волонтер и советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, который ссылается на публикации и видео местных жителей.
К примеру, в Севастополе покупатели могут приобрести не более трех единиц отдельных товаров в одни руки. В некоторых других городах полуострова в отдельных магазинах уже наблюдается дефицит некоторых продуктов. В частности, речь идет о крупах и макаронах.
Ограничения связаны с осложнениями в логистике и проблемами с поставками топлива на полуостров. К этому приводят эффективные украинские удары средней дальности.