В Крыму начали ограничивать продажу продуктов, полки пустеют 6.06.2026, 19:02

Из-за проблем с логистикой.

В ряде торговых сетей временно оккупированного Крыма ввели ограничения на продажу отдельных товаров. Иногда такого рода проблемы носят уже критический характер.

Об этом сообщил украинский блогер, волонтер и советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, который ссылается на публикации и видео местных жителей.

К примеру, в Севастополе покупатели могут приобрести не более трех единиц отдельных товаров в одни руки. В некоторых других городах полуострова в отдельных магазинах уже наблюдается дефицит некоторых продуктов. В частности, речь идет о крупах и макаронах.

Ограничения связаны с осложнениями в логистике и проблемами с поставками топлива на полуостров. К этому приводят эффективные украинские удары средней дальности.

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