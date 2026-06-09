Симоньян публично пристыдили вопросом о ее прошлом 9.06.2026, 8:00

Маргарита Симоньян

Кремлевская пропагандистка по факту ничего ответить не смогла.

Рупор пропаганды Кремля Маргарита Симоньян, на встрече с подписчиками 7 июня на Красной площади, получила неприятный вопрос. Ей напомнили неприятные факты биографии. Видео инцидента разлетелось по Сети, передает Dialog.UA.

Молодая девушка обратилась к Симоньян публично. Она напомнила пропагандистке, что та является разлучницей. «Зачем вы увели мужика из семьи с маленькими детьми? В результате его погубили и сами теперь при смерти», — спросила неизвестная.

Симоньян по факту ничего ответить не смогла. Она заявила, что, раз девушка читала вопрос с телефона, значит якобы так не думает. Также пропагандистка несколько раз пожелала ей здоровья.

Отметим, что Симоньян действительно можно считать разлучницей. С кинорежиссером Тиграном Кеосаяном она сошлась в 2012 году, когда тот находился в браке с актрисой Аленой Хмельницкой и воспитывал двух дочерей. Пропагандистка почти сразу забеременела, у них родилась первая дочь Марьяна еще до того, как Кеосаян развелся с официальной супругой.

Свадьба Симоньян и Кеосаяна состоялась только спустя 10 лет, в 2022-м. Спустя три года он умер из-за проблем с сердцем. Перед смертью он 9 месяцев находился в коме. Незадолго до смерти Кеосаяна у Симоньян был диагностирован рак. На данный момент она проходит довольно сложное лечение. Несмотря на это, она продолжает участвовать в агрессии против Украины как разжигательница ненависти и войны.

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