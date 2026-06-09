Путин испугался атаки дронов на резиденцию в Валдае

Путин испугался атаки дронов на резиденцию в Валдае1
- 9.06.2026, 8:17
Фотофакт.
В Новгородской области Российской Федерации неподалеку от резиденции Владимира Путина на Валдае появились антидроновые сетки – специальные защитные конструкции против атак с воздуха.
Как сообщил украинский волонтер Сергей Стерненко, над парковками для грузового транспорта вдоль трассы М-10 были натянуты сетки, предназначенные для противодействия беспилотникам.
Такие конструкции часто используются украинской и российской сторонами на прифронтовых территориях. По его данным, в этом случае они расположены всего примерно в девяти километрах от резиденции российского диктатора.
Стерненко также опубликовал фотографии, на которых это наглядно показано. По фото можно сделать видео, что грузовики уже активно используют новые защитные конструкции на трассах.