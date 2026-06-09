На территории РФ нашли обломки новейших американских ракет 10 9.06.2026, 8:25

9,612

иллюстративное фото Zone 5 Technologies

Это указывает на важный факт.

Украина могла уже получить новые американские крылатые ракеты ERAM дальностью более 930 километров.

Такую аналитику приводит Defence Express со ссылкой на данные российских источников.

По информации издания, на территории РФ якобы были обнаружены обломки 8-элементной CRPA-антенны производства американской компании Zone 5 Technologies.

Эта компания участвует в разработке крылатой ракеты AGM-188A Rusty Dagger в рамках программы ERAM (Extended Range Attack Munition), которая создавалась для поддержки Украины.

Официального подтверждения факта передачи этого оружия ВСУ пока нет. Ракета AGM-188A Rusty Dagger способна поражать цели на расстоянии более 930 километров. Ее масса составляет около 200 килограммов, из которых примерно 45 килограммов – боевая часть.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com