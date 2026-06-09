Замена паспорта в Беларуси: тонкости, о которых стоит знать 9.06.2026, 8:46

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Фото: onliner

Сроки, цены, документы и не только.

Кажется, мысль о том, что нужно заменить паспорт, чаще всего приходит в момент подачи на визу или покупки тура. То есть совсем невовремя. Так что, если сейчас вы читаете эти строки, возможно, это знак перепроверить срок действия своих документов. А еще все страницы на сохранность: надорванные, залитые жидкостью или разрисованные, они могут стать оберегом от путешествий. В самый разгар сезона отпусков Onlíner составил гайд, как быстро и четко поменять паспорт гражданам Беларуси.

Когда нужно менять паспорт?

1. Истечение срока действия. В большинстве случаев (с 14 до 64 лет) в Беларуси паспорт выдается сроком на 10 лет. Однако есть исключения. Например, детям до 14 лет паспорт выдают всего на 5 лет. В возрасте же от 64 лет паспорт можно получить сразу на 36 лет — до 100 лет. А если обратиться за заменой в 99 лет, то вы получите документ, действительный до 125 лет.

Несмотря на то что паспорт старше 10 лет в пожилом возрасте вполне можно использовать внутри Беларуси, для выезда за границу действуют другие правила. Паспорт не должен быть старше 10 лет — и это вполне законное основание для его замены.

Кстати, за пользование паспорта с истекшим сроком действия предусмотрен штраф — до 4 базовых величин (180 рублей на июнь 2026 года), а за попытку пересечения с ним границы — до 50 базовых величин (2250 рублей). Поэтому менять паспорт нужно хотя бы немного заранее. Максимальный допустимый срок — за 12 месяцев до окончания срока его действия.

2. Изменения фамилии, имени или отчества. С первым пунктом все понятно: чаще фамилию меняют в связи с заключением или расторжением брака. А что насчет тех случаев, когда желание изменить имя связано только с внутренним порывом? С 2023 года имя, фамилию и отчество в паспорте официально можно менять на псевдоним. Раньше поводы должны были быть более вескими: например, неблагозвучность или трудность произношения имени, фамилии или отчества; намерение перейти на фамилию отчима (мачехи) или получить отчество по имени отчима (в случае если усыновление не может быть оформлено).

3. Установления неточностей в документе. Этот пункт означает, что в вашем текущем паспорте обнаружены ошибки, допущенные госорганами при его оформлении (не по вашей вине). Это основание для бесплатной замены документа.

Это могут быть как технические ошибки: опечатки в ФИО, дате или месте рождения, номере документа, неправильные серия или номер паспорта, а также юридические: расхождения с данными в свидетельстве о рождении или других документах загса.

При получении паспорта обычно просят проверить все данные. Однако если ошибка не была сразу обнаружена, можно с этим вопросом обратиться и позже.

4. Непригодности для использования. Паспорт придется поменять и если он физически поврежден или изношен настолько, что его невозможно использовать для идентификации личности или проезда через границу. К таким пунктам относятся разрывы страниц или обложки, сильное намокание, пятна, воздействие огнем, сделанные самостоятельно надписи или рисунки, рассыпающийся корешок и выпадающие страницы.

На самом деле ситуация не такая и редкая. Например, в прошлом году только за три летних месяца 6 человек развернули на границе с поврежденными паспортами: страницы были ветхими, а в некоторых документах их и вовсе не хватало. А 43 человека предъявили паспорта с размытой печатью органа, выдавшего документ, или поврежденной фотографией.

5. Утеря или кража. Если это произошло, стоит как можно скорее обратиться в милицию, чтобы себя обезопасить. Иначе шутки про использование паспортных данных для получения кредита могут оказаться вовсе не шутками. Нужно будет принести с собой 1 цветную фотографию 40×50 мм и документы, подтверждающие личность (например, водительские права). Взамен вы получите справку об утере, действующую 1 месяц. В остальном порядок получения нового паспорта такой же, как и в других случаях. Штраф за утерю документа не предусмотрен.

6. Кардинальное изменение внешности. К этому пункту относится значительная потеря или набор веса либо пластические операции. Новый цвет волос или стрижка — не повод для замены паспорта.

7. Отсутствие свободных страниц для виз либо других отметок. Кажется, этот пункт не нуждается в пояснении. Можем только восхититься такой тревел-активности.

Также причиной для замены паспорта может стать возвращение на ПМЖ в Беларусь из другой страны, но к нашей основной теме отношения эти случаи не имеют. Поэтому подробно на них останавливаться не будем.

Куда обращаться для замены паспорта?

Все зависит от того, какой тип паспорта вы хотите получить. Напомним, что с 2021 года в Беларуси можно получать универсальный небиометрический паспорт либо набор: ID-карту для использования внутри страны + биометрический паспорт для выезда за границу. Если вы выбираете второй вариант, то можно заказать сразу два биометрических паспорта. Это удобно с учетом традиционно долгого ожидания очередей на визу. С одним можно выехать в другую страну, пока второй находится в посольстве для оформления визы. Заказать второй паспорт можно и позже, не обязательно одновременно с первым.

И все же: куда идти?

Если вам нужен классический универсальный паспорт, то обращаться стоит в организации, занимающиеся жилищно-коммунальными услугами: ЖЭУ, ТСЖ, РСЦ (расчетно-справочный центр). Последний вариант будет наиболее распространенным.

Если же цель — биометрический паспорт, то нужно идти только в отдел по гражданству и миграции (ОГиМ) по месту вашей регистрации. Кроме того, только там вам выдадут паспорт, если вы меняете его в связи с утерей, кражей или обнаружением ошибок в документе. За обычным паспортом в ОГиМ обращаться тоже можно. А вот идти за биометрическим в расчетно-справочный центр — нет, получить его там все равно нельзя.

Сколько стоит заменить паспорт?

Приведем суммы, актуальные на дату публикации.

Стандартный паспорт

Все зависит от скорости, с которой вы хотите получить новый паспорт. Если мы говорим об обычных паспортах, время максимального ожидания — 1 месяц, минимального — 7 дней. В случае если вы никуда не торопитесь, доплачивать за скорость не придется. Нужно будет только оплатить стоимость самого паспорта — 1 базовую величину (45 рублей), детям до 14 лет стандартный паспорт выдается бесплатно.

Сроки оформления стандартного паспорта:

в обычном порядке — 1 месяц;

в ускоренном порядке — 15 дней,

в срочном порядке — 7 дней.

Оплата самого паспорта:

детям до 14 лет — бесплатно;

подросткам старше 14 лет и взрослым — 1 базовая величина (45 рублей).

Дополнительная плата за срочность:

в ускоренном порядке (за 15 дней) — плюс 1 базовая величина (45 рублей) к стоимости паспорта. Для взрослых готовый документ обойдется в 90 рублей;

в срочном порядке (за 7 дней) — плюс две базовые величины (90 рублей) к стоимости паспорта. Для взрослых готовый документ обойдется в 135 рублей.

Биометрический паспорт

Биометрический паспорт изготавливают быстрее. Сам по себе он стоит дороже — 2 базовые величины (90 рублей) плюс нужно отдельно оплатить изготовление ID-карты — 1,5 базовой величины (67,5 рубля). Оформить только ID-карту можно, а вот только биометрический паспорт без нее — нельзя. Принцип ускорения изготовления тот же, только другие сроки.

Сроки оформления биометрического паспорта:

в обычном порядке — 15 рабочих дней;

в ускоренном порядке — 10 рабочих дней;

в срочном порядке — 5 рабочих дней.

Оплата самого паспорта:

детям до 14 лет, лицам пенсионного возраста и инвалидам I и II группы — 1,5 базовой величины (67,5 рубля);

подросткам старше 14 лет и взрослым — 2 базовые величины (90 рублей).

Дополнительная плата за срочность:

в ускоренном порядке (за 10 дней) — плюс 1 базовая величина (45 рублей);

в срочном порядке (за 5 дней) — плюс 2 базовые величины (90 рублей).

ID-карта

Сроки изготовления ID-карты такие же, как и у биометрического паспорта.

Сроки оформления ID-карты:

в обычном порядке — 15 рабочих дней;

в ускоренном порядке — 10 рабочих дней;

в срочном порядке — 5 рабочих дней.

Оплата самой карты:

детям до 14 лет — бесплатно;

лицам пенсионного возраста и инвалидам I и II группы — 1 базовая величина (45 рублей);

подросткам старше 14 лет и взрослым — 1,5 базовые величины (67,5 рубля).

Дополнительная плата за срочность:

в ускоренном порядке (за 10 дней) — плюс 1 базовая величина (45 рублей);

в срочном порядке (за 5 дней) — плюс 2 базовые величины (90 рублей).

Бесплатно любой из документов выдают гражданам, находящимся на полном гособеспечении.

Важные нововведения для мужчин призывного возраста

В начале 2026 года в список необходимых документов для получения паспорта была включена справка об отношении к воинской службе. Такой документ нужен всем мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет. Исключение сделано только для тех, кто оформил выезд на постоянное проживание за пределами Беларуси.

Справку выдают в военном комиссариате или органе государственной безопасности. Получить ее можно в течение одного рабочего дня, срок действия документа — шесть месяцев. Выдадут ее при предъявления военного билета (или иного документа воинского учета) либо паспорта. Такая справка из военкомата понадобится при получении или обмене идентификационной карты и биометрического паспорта, паспорта традиционного образца, а также водительских удостоверений.

Какие нужны документы для замены паспорта?

Базовый пакет:

Заявление (заполняется на месте в учреждении).

Старый паспорт (кроме случаев утери или кражи).

Оригинал свидетельства о рождении.

Квитанция об оплате госпошлины. Обычно необходимые данные у банка есть, нужно только назвать, насколько срочным будет изготовление паспорта. Если оплата будет через ЕРИП, то нужно будет лишь сообщить код операции

Справка об отношении к воинской службе — дополнительно для мужчин в возрасте с 18 до 27 лет

Фото: для стандартного паспорта нужны 4 цветные фотографии 40×50 мм. Они должны быть на одном листе (не нужно его разрезать), фото строго в анфас, без головных уборов и очков с затемненными линзами, не подойдет одежда с открытыми плечами. Для биометрического паспорта фото сделают на месте.

+ при наличии:

свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей;

свидетельство о заключении брака.

Путь для оплаты через ЕРИП:

МВД;

Гражданство и миграция;

категория граждан;

город, область/район;

услуга;

идентификационный (личный) номер паспорта из 14 символов. Если это документ для ребенка, то нужно ввести идентификационный номер одного из родителей или опекуна.

Дополнительные документы (в зависимости от причины замены):

утеря или кража: оригинал справки из милиции о регистрации утери или хищения;

непригодность для использования: поврежденный паспорт + акт о непригодности (оформляется в ОГиМ);

смена ФИО: свидетельство о браке или разводе либо решение суда о смене имени (документ из загса);

ошибки в данных: документы, подтверждающие неточность (справка из загса, свидетельство о рождении);

достижение 14 лет: свидетельство о рождении + паспорт родителя;

отсутствие свободных страниц: старый паспорт с отметкой о нехватке места.

Как оформить паспорт ребенку?

Напомним: для ребенка в возрасте до 14 лет стандартный паспорт и ID-карта обойдутся бесплатно, биометрический паспорт — в 1,5 базовой величины (67,5 рубля). Остановимся еще на нескольких правилах.

Получить паспорт в 14 лет не выбор, а обязанность. Иначе можно заработать штраф до 4 базовых величин (180 рублей). На форумах даже можно встретить рекомендации получать паспорт в 13 лет, пока его выдача остается бесплатной. Якобы при этом выдают его уже на 10, а не на 5 лет. Однако это миф. На 10 лет паспорт начинают выдавать только с 14.

Из нестандартного списка документов для получения первого паспорта ребенка до 14 лет нужен оригинал паспорта одного из родителей, а также документы для регистрации по месту жительства (например, техпаспорт квартиры). Если родители прописаны по разным адресам, то ребенок регистрируется по месту прописки одного из них с письменного согласия второго. Обоим родителям приходить не нужно: подать документы может один из них.

Для оформления стандартного паспорта до 14 лет присутствие самого ребенка тоже не обязательно. А вот для оформления биометрического паспорта и ID-карты нужно прийти, чтобы сфотографироваться непосредственно в ОГиМ. Отпечатки пальцев начинают снимать с 14 лет.

Однако и тут есть исключения. Как нам пояснили в одном из столичных ОГиМ, до 5 лет можно оформить и биометрический паспорт без личного присутствия ребенка. Помимо прочих документов нужна будет фотография 10 на 15 на матовой бумаге. На фото должно быть не только лицо, но и плечи и часть грудной клетки. Изображение должно занимать не все пространство снимка, а около 70%.

Что касается остальных вопросов, письменно зафиксированных ответов на них в общем доступе нет. Поэтому правила подачи документов в разных РСЦ и ОГиМ могут отличаться. Мы обзвонили их в разных городах Беларуси — и получили противоположную информация. Перед подачей лучше уточнить волнующие нюансы в отделениях по месту прописки.

Например, в нескольких минских ОГиМ нам подтвердили: 14-летний подросток может подавать документы на паспорт один. Присутствие законных представителей, как и наличие их паспортов, не нужно. Точно так же родители (или другие законные представители) могут оформить паспорт ребенку в возрасте с 14 до 18 лет без его присутствия.

Однако в контакт-центре по вопросам деятельности РСЦ в Минске нам дали другую информацию: личное присутствие на подаче документов на стандартный паспорт обязательно начиная с 14 лет. При этом подросток все равно не может все оформить полностью самостоятельно, нужно присутствие одного из законных представителей с собственным паспортом: как и сам несовершеннолетний, он должен поставить подпись в документах. Документ второго родителя не нужен.

А вот забрать готовый паспорт может сам несовершеннолетний старше 14 лет или его законный представитель — эта информация однозначна.

Срок получения документов для детей будет стандартным: 1 месяц или 15 рабочих дней в зависимости от типа паспорта. Ускорить его получение тоже можно. Доплата будет такой же, как и для взрослых: плюс одна базовая величина за ускоренный порядок и плюс две базовые величины за срочный порядок. Особыми условиями для еще более ускоренного получения документов могут быть веские причины: поездка за границу на лечение, соревнования либо связанная со смертью родственника.

А если в старом паспорте остались визы?

Если в паспорте есть действующая виза, его и правда можно временно оставить на руках даже после получения нового. Так как перенести визу в новый паспорт невозможно. Для этого нужно написать заявление при оформлении нового документа. Однако использовать старый паспорт можно только при пересечении границы для предъявления визы. Во всех остальных случаях можно использовать лишь новый паспорт. Как только срок действия визы истечет, старый паспорт необходимо сдать.

Как поменять паспорт тем, кто живет за границей?

С сентября 2023 года поменять паспорт можно только на территории Беларуси. То же самое касается и выдачи паспортов детям. Раньше это можно было сделать в посольствах или консульствах Беларуси за рубежом.

Постоянно проживающим за рубежом нужно обратиться в главное консульское управление МИД в Минске или в УВД по месту последней регистрации в Беларуси. Для граждан с белорусской пропиской — алгоритм действий стандартный.

Что делать, если паспорт уже просрочен, а вы находитесь за границей?

Нужно обратиться в консульство или посольство за свидетельством на возвращение. Оно позволяет однократно въехать в Беларусь для замены паспорта. Действует документ до 6 месяцев. Выезд из Беларуси по нему невозможен. Такой же документ выдают в случае утери или хищения паспорта в другой стране. А также младенцам, рожденным на территории другого государства.

Пошаговый алгоритм для замены паспорта

Соберите нужный пакет документов: фото, старый паспорт, свидетельства по необходимости.

Обратитесь в организации, занимающиеся жилищно-коммунальными услугами (ЖЭУ, ТСЖ, РСЦ), либо отдел по гражданству и миграции. Выбор зависит от необходимого типа паспорта.

Оплатить услугу можно в банке или на месте через ЕРИП.

Можно оформить СМС-оповещение о готовности паспорта (стоимость — 2 или 3 рубля на дату публикации в зависимости от отделения). Либо забрать его в установленные сроки.

Если вы обращались в организации, занимающиеся жилищно-коммунальными услугами, нужно сначала забрать там старый паспорт. А потом уже с ним идти в отдел по гражданству и миграции, где старый документ обменяют на новый.

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