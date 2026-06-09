«Выбиваем кирпичик за кирпичиком»: сколько Кремль потерял от санкций ЕС
- 9.06.2026, 9:29
Кая Каллас пообещала сделать убытки РФ еще более масштабными.
Европейский Союз готовит новые санкции против 80 российских организаций и лиц, которые поддерживают войну против Украины. Новые ограничения должны усилить финансовое давление на агрессора и увеличить его экономические потери.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас сообщила о расширении санкционного списка ЕС против российского ВПК и пропагандистов. По ее данным, убытки агрессора уже достигли 1,5 триллиона долларов.
Но Брюссель не будет останавливаться и планирует существенно расширить перечень субъектов, которые попадут под удар. Такое заявление Каллас сделала на Кипре после неформальной встречи министров обороны стран блока.
Новые ограничения будут касаться таких категорий:
предприятия российского военно-промышленного комплекса;
лица, ответственные за нарушение прав человека;
кремлевские пропагандисты.
По словам Каллас, санкции работают, ведь Путин теряет деньги, людей и импульс. Именно поэтому Россия усиливает свои нападения на украинских мирных жителей.
«Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы военной экономики России», - подчеркнула руководительница евродипломатии.
Количество подсанкционных объектов постоянно растет. Еще в марте блок расширил ограничения на 2600 физических и юридических лиц. Политика Брюсселя остается неизменной: активы замораживают, а финансирование военной машины перекрывают.
Финансирование оружия для ВСУ и новые подходы
На встрече министров обсудили и судьбу фонда в 6,6 миллиарда евро. Эти деньги предназначены для военной помощи Украине. Ранее их использовали только для компенсации странам расходов на уже переданное оружие, но теперь Каллас предлагает использовать эти средства для:
финансирования совместных закупок нового оружия для ВСУ;
прямой военной помощи от Европейского Союза.
ЕС пытается действовать самостоятельно, ведь это становится критически важным на фоне ослабления позиции Соединенных Штатов. Европа стремится обеспечить стабильную поддержку Киева и не позволить Москве восстановить военное преимущество, заявила Каллас.