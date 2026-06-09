Тромб в российской артерии Денис Попович

9.06.2026, 10:07

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Скриншот: youtube.com/@DI_Ukraine

Как ВСУ устраивают «логистический локдаун» врагу.

Что такое логистика?

Представим себе центральную артерию крупного живого существа, по которой идет кровь.

Артерия имеет разветвления, по которым кровь доставляется к конечностям и внутренним органам этого существа. Вражескую армию мы сравниваем именно с таким живым организмом.

Наши дроны, которые берут под огневой контроль участки такой артерии, то есть участки так называемой «трассы Новороссия» на юге, ставят тромб. Тромб блокирует кровоток. Когда такое происходит, часть организма начинает отмирать.

Невозможно перекрыть снабжение на 100% — какая-то часть грузов все равно будет прорываться. Например, в случае с 6-й армией Паулюса, которая была окружена под Сталинградом, единичные самолеты прибывали в «котёл» вплоть до конца января 1943 года (Паулюс капитулировал в первых числах февраля 1943 года). То есть логистика по факту существовала до последних дней даже в условиях безнадежного физического окружения.

Но в нашем случае такая задача и не ставится. Главное — сделать так, чтобы этих поставок в интересах российской армии критически не хватало. Это необходимо, чтобы заставить россиян прекратить наступление, перейти к обороне и создать предпосылки для перехвата инициативы Силами обороны Украины на отдельных участках фронта.

Отмирание организма из-за тромба в логистике, который ставят наши дроны, будет постепенным.

Когда не будет хватать горючего — оно будет распределяться для тех подразделений, которые будут нуждаться в нем в первую очередь. Эта дельта будет сужаться вплоть до последнего генератора на последней позиции последнего российского дронщика.

Когда не будет хватать боеприпасов, будет уменьшаться количество боеприпасов на каждую пушку, а затем уменьшится и количество пушек, которые будут способны стрелять. Станет меньше дронов, меньше батарей для дронов, меньше павербанков для тех же батарей. Потому что все зависит от поставок.

Невозможно или очень трудно будет осуществлять ротацию войск и эвакуацию поврежденной техники. Однажды выяснится, что из пяти разбитых машин уже невозможно собрать одну, а в подразделении нет ни одного не раненого человека, поэтому боевые группы можно сформировать только из более-менее легких 300-х.

И когда эти факторы сольются (если «тромб» сохранится!), то для росармии наступит январь 1943 года.

Возможно, отмирание и не успеет достичь таких стадий, как это произошло с 6-й армией Паулюса, но если россияне не найдут эффективной защиты, то именно отмирание является неизбежной перспективой, а также предпосылкой для «жестов доброй воли».

Когда это случится? Оно уже чувствуется! А можно ли вычислить, когда наступит критическое состояние? У нас нет достаточно данных для такого расчета. Но если снова обратиться к историческим аналогиям, то 6-я армия, попавшая в окружение под Сталинградом 23 ноября 1942 года, начала испытывать полное истощение уже в середине декабря.

В нашем случае условия совсем другие. Теплое время года тоже имеет большое значение. Поэтому до «сталинградской болезни» у россиян дело может и не дойти — либо рассыпятся раньше, либо исправят положение. Этого тоже нельзя исключать. Мы рассмотрели лишь модель и последовательность событий на примере исторических фактов. А если наши дроны будут держать артерию закрытой, они будут именно такими.

Денис Попович, «Фейсбук»

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