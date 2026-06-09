Трампа громко освистали на глазах тысяч людей 10 9.06.2026, 10:37

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Дональд Трамп

Реакция президента США удивила.

Президента США Дональда Трампа громко освистали во время баскетбольного матча в Нью-Йорке. Сам американский лидер уже отреагировал на инцидент.

Об этом сообщает ВВС.

Что произошло на арене

Инцидент произошел на арене Madison Square Garden перед началом третьего матча финальной серии НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперс».

Он стал первым действующим президентом США, который посетил финал НБА, однако его визит обернулся скандалом.

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

По данным издания, когда лицо Трампа показали на большом экране во время исполнения гимна США, часть зрителей начала громко свистеть и выкрикивать «Предатель».

Почему нью-йоркцы были разъярены

Отмечается, что недовольство могло быть связано не только с политическими взглядами жителей Нью-Йорка, но и с масштабными ограничениями безопасности из-за приезда президента.

Для охраны Трампа вокруг арены перекрыли движение транспорта и пешеходов, а болельщикам пришлось проходить длительные проверки.

Кроме того, была отменена традиционная фан-зона возле стадиона, а местные заведения из-за ограничений потеряли значительную часть посетителей.

Трамп посетил матч вместе со своей внучкой Кай Трамп, владельцем «Никс» Джеймсом Доланом и несколькими высокопоставленными чиновниками администрации.

Реакция Трампа

Несмотря на реакцию трибун, президент США не признал, что его освистали.

«Я думаю, что это были преимущественно аплодисменты. Это было громко. И это было очень восторженно», - заявил Трамп журналистам перед посадкой на самолет.

Стоит отметить, что финальная серия НБА в этом году вызвала огромный ажиотаж в Нью-Йорке, ведь «Никс» впервые с 1999 года дошли до решающей стадии турнира.

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