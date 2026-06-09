Минчане снова выстроились в очередь
- 9.06.2026, 11:49
Многим пришлось уйти ни с чем.
Народный студенческий музыкально-драматический театр БГУ «На филфаке» вчера показывал последний спектакль сезона — мюзикл «В джазе только девушки». И снова был аншлаг.
Билеты раздавали за два часа до начала представления, а сам вход на мероприятие был бесплатным.
«Билетов больше нет», — сказала девушка уже в 18:25.
Спектакли театра «На филфаке» очень часто собирают аншлаги, а некоторые называют театр БГУ новым конкурентом Театра кукол с одной только разницей — на филфаке играют любители.