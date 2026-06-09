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Минчане снова выстроились в очередь

  • 9.06.2026, 11:49
Минчане снова выстроились в очередь

Многим пришлось уйти ни с чем.

Народный студенческий музыкально-драматический театр БГУ «На филфаке» вчера показывал последний спектакль сезона — мюзикл «В джазе только девушки». И снова был аншлаг.

Билеты раздавали за два часа до начала представления, а сам вход на мероприятие был бесплатным.

«Билетов больше нет», — сказала девушка уже в 18:25.

Спектакли театра «На филфаке» очень часто собирают аншлаги, а некоторые называют театр БГУ новым конкурентом Театра кукол с одной только разницей — на филфаке играют любители.

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