Минчане снова выстроились в очередь 9.06.2026, 11:49

Многим пришлось уйти ни с чем.

Народный студенческий музыкально-драматический театр БГУ «На филфаке» вчера показывал последний спектакль сезона — мюзикл «В джазе только девушки». И снова был аншлаг.

Билеты раздавали за два часа до начала представления, а сам вход на мероприятие был бесплатным.

«Билетов больше нет», — сказала девушка уже в 18:25.

Спектакли театра «На филфаке» очень часто собирают аншлаги, а некоторые называют театр БГУ новым конкурентом Театра кукол с одной только разницей — на филфаке играют любители.

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