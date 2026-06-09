«Такие гости как в горле кости»5
- 9.06.2026, 12:05
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Белорусы рассказали о причинах плохого отношения к россиянам.
Пользовательница Threads из России под ником buyakashaka спросила своих подписчиков из Беларуси об отношении к ее соотечественникам.
«Белорусы, а это правда что у вас в обществе такие настроения, мол, зачем эти русские сюда понаехали?» — написала она.
Пост собрал почти 200 комментариев. Белорусы рассказали о причинах плохого отношения к россиянам в нашей стране. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:
— Да , это правда.
— Россияне, а это правда что у вас в обществе такие настроения, мол, а давайте убивать соседей и уничтожать их города?
— Если приезжаете, будьте добры уважайте законы нашей страны, наши ПДД и пользуйтесь обменниками валют прежде чем совершать покупки. И никаких претензий к вам, как к человеку, не будет.
— Найдите одного соседа который рад русскому? Ни в одной стране их не любят.
— В любом обществе напрягаются от понаехавших россиян. За ними подтягивается русская культура, русский мир, русские танки и воронки от бомб. Нет спасибо, лучше без вас.
— В гости — пожалуйста, но не на ПМЖ.
— Такие гости как в горле кости.
— У абсолютно любого вашего соседа такие настроения.
— Из-за большого количества неадекватных россиян и отсутствия уважения - да, такое мнение есть, не ко всем, но к тем, кто не может запомнить название страны, то, что у нас другая валюта и то, что тут отличаются правила, вероятно, отношение будет не лучшим.