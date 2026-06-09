В США продают уникальный шестиколесный «Гелендваген» с V12 9.06.2026, 12:20

Фото: Bring a Trailer

Пикап создали мастера из Житомира.

В США на аукцион выставили особенный Mercedes G-Class 6Х6. Пикап с 630-сильным V12 изготовили украинские мастера.

Цена шестиколесного «Гелендвагена» на торгах онлайн уже достигла 250 000 долларов. Об уникальном авто рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer.

Шестиколесный "Гелендваген" создали в Украине

Фото: Bring a Trailer

Пикап создали мастера из Житомира, которые уже изготовили не один шестиколесный Mercedes G-Class. В свое время Фокус писал о конкретно этом автомобиле.

Проект начали в 2021 году по заказу американского клиента, однако из-за начала полномасштабного российского вторжения авто пришлось прятать от обстрелов. Позже его вывезли через Бельгию в США. Пробег составляет 37 тыс. км.

Авто получило карбоновые аксессуары Brabus

Фото: Bring a Trailer

За основу взяли Mercedes G65 AMG 2017 года с 6,0-литровым V12 твин-турбо на 630 сил, то есть копия мощнее оригинального шестиколесного "Гелендвагена".

Пикап имеет портальные мосты и 37-дюймовые внедорожные шины

Фото: Bring a Trailer

Внедорожник удлинили, добавили третью ось и грузовую платформу. Капот, расширители арок и шноркели изготовили из карбона в стиле Brabus. Кроме того, установили портальные мосты, три межосевых дифференциала с блокировкой и 37-дюймовые внедорожные шины.

Салон Mercedes G-Class отделан кожей и карбоном. Комплектация включает двухзонный климат-контроль, навигацию, акустику Harman Kardon, камеру, электропривод и вентиляцию передних кресел, подогрев всех сидений и мониторы для задних пассажиров.

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