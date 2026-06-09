Представитель США в ООН: Это стратегический провал Путина 9.06.2026, 13:19

Дан Негреа

Москва не сможет добиться своих целей.

Представитель США в Совете Безопасности ООН Дан Негреа назвал вторжение России в Украину стратегическим провалом российского диктатора Владимира Путина, пишет «Укринформ».

Негреа подчеркнул, что Россия не может достичь своих целей в войне против Украины. По его мнению, эскалация боевых действий со стороны российских оккупантов ни к чему не приведет, поэтому будет лучше, если Кремль немедленно закончит войну.

Американский дипломат призвал страны ООН прекратить помогать России, если они это делают. Он, в частности, с этим призывом обратился к Ирану и Кубе. Негреа напомнил, что Иран продает Москве дроны, а Куба поставляет наемников для российской армии.

Полномасштабное вторжение армии РФ в Украину считает стратегической ошибкой Путина и государственный секретарь США Марко Рубио. По его мнению, Россия не сможет добиться своих целей, поэтому Москва и Киев должны вернуться за стол переговоров.

Напомним, в начале 2026 года при посредничестве США состоялось два раунда прямых переговоров между Украиной и Россией. Стороны добились прогресса в военной подгруппе, но в политической подгруппе результата не было. На данный момент переговоры между Киевом и Москвой не идут. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что мирные консультации с Россией зашли в тупик.

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