Зеленский: В ближайшем окружении Путина случился раскол
- 9.06.2026, 11:13
Есть три условия, при которых Россия будет ближе к миру.
В ближайшем окружении главы Кремля Владимира Путина есть раскол. Его часть выступает за прекращение войны.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского.
Раскол в Кремле: кто хочет остановить войну
В окружении российского диктатора нет единства относительно дальнейшей судьбы войны. По словам Зеленского, часть людей вокруг главы Кремля выступает за продолжение боевых действий, другая - за их прекращение.
Отдельно он отметил позицию российских бизнесменов.
«Бизнесмены понимают, что российская экономика в ужасном состоянии», - заявил президент Украины.
Три условия для мира
Зеленский очертил конкретные шаги, которые приближают завершение войны:
Запад - Европа, Канада и США - не снимает санкций и давит на теневой флот России и другие секторы экономики;
Украина остается сильной на поле боя;
давление на Россию усиливается по всем направлениям.
«Если западные страны не будут снимать санкций, усилят давление на российский теневой флот и другие сектора, а Украина будет оставаться сильной на поле боя, мы будем ближе к миру», - подчеркнул он.
Относительно переговоров в целом позиция Киева остается неизменной.
«В любом случае мы готовы говорить, но мы не отдадим нашей территории», - подчеркнул президент Украины.