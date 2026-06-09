Зеленский: В ближайшем окружении Путина случился раскол 9.06.2026, 11:13

Есть три условия, при которых Россия будет ближе к миру.

В ближайшем окружении главы Кремля Владимира Путина есть раскол. Его часть выступает за прекращение войны.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского.

Раскол в Кремле: кто хочет остановить войну

В окружении российского диктатора нет единства относительно дальнейшей судьбы войны. По словам Зеленского, часть людей вокруг главы Кремля выступает за продолжение боевых действий, другая - за их прекращение.

Отдельно он отметил позицию российских бизнесменов.

«Бизнесмены понимают, что российская экономика в ужасном состоянии», - заявил президент Украины.

Три условия для мира

Зеленский очертил конкретные шаги, которые приближают завершение войны:

Запад - Европа, Канада и США - не снимает санкций и давит на теневой флот России и другие секторы экономики;

Украина остается сильной на поле боя;

давление на Россию усиливается по всем направлениям.

«Если западные страны не будут снимать санкций, усилят давление на российский теневой флот и другие сектора, а Украина будет оставаться сильной на поле боя, мы будем ближе к миру», - подчеркнул он.

Относительно переговоров в целом позиция Киева остается неизменной.

«В любом случае мы готовы говорить, но мы не отдадим нашей территории», - подчеркнул президент Украины.

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